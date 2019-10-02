2019-10-02T11:29:01+03:00
Происшествия

В Туле грабители в медицинских масках и форме дорожников напали на ювелирный магазин

Мужчины похитили ювелирные изделия почти на 5 млн рублей [видео]
Мария ВЛАСОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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В Туле грабители в медицинских масках и форме дорожных служб напали на ювелирный магазин. Они разбили молотками стеклянные витрины. Затем похитили ювелирные изделия на сумму около 5 млн рублей, после чего скрылись.

ЧП произошло еще в мае. Однако задержать их удалось только недавно на территории Ростовской области и Краснодарского края.

Фото: стоп-кадр видео

Фото: стоп-кадр видео

Грабителями оказались двое уроженцев одного из государств Закавказья. Один из них находился в межгосударственном розыске: на родине мужчина совершил кражу в особо крупном размере.

- Подозреваемые конвоированы в Тульскую область, где в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственное управление УМВД России по г. Туле возбудило уголовное дело по статье "Грабеж". В полиции выясняют обстоятельства преступления.

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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