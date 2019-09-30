В Туле появится мемориальный комплекс героям-энергетикам. 28 сентября состоялась церемония его закладки.

Долгое время территория в районе Щекинского шоссе представляла собой заброшенный пустырь с зарослями и бурьяном. Теперь ее ждут кардинальные изменения.

Фото: Алексей ФОКИН

- Здесь появится мемориальный комплекс, который будет посвящен героям-энергетикам. Тем людям, которые в годы войны с оружием в руках защищали наш город, нашу страну, - отметил исполняющий обязанности главы администрации Тулы Дмитрий Миляев. - Тем людям, которые работали в сложных условиях: восстанавливали линии электропередач, ремонтировали подстанции, обеспечивали электричеством жизненно важные объекты, рисковали своими жизнями для того, чтобы наш город, несмотря сложные военные условия, продолжал жить.

Работы стартовали с субботника. Его провели сразу по окончании мероприятия. Туляки убрали площадку для строительства, расчистили будущий сквер энергетиков-героев от сорной растительности, мусора.

Работы завершат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.