2019-09-30T10:01:25+03:00
Общество

В Центральном парке Тулы отреставрируют ограждение

Специалисты повторят все изначальные архитектурные решения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Центральном парке Тулы отреставрируют фасадную часть ограждения вдоль ул. Первомайской. Его установили еще в 1957- 1958 гг..

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Но со временем выявили физический износ опор и металлических решетчатых секций, частично ограждение осталось без декоративных элементов, а также нашли и другие недостатки.

К работам уже приступили. Рабочие демонтируют кирпичные столбы, фундаменты, ростверки.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В результате специалисты полностью переложат парапет и колонны, а также отреставрируют сами металлические секции и восстановят недостающие декоративные элементы. Для этого используют технологию воскового литья.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По завершении работ, внешний облик ограждения полностью восстановят, повторив все архитектурные решения, которые в него закладывались изначально. Реставрацию планируют завершить в конце ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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