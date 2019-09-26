Михаил Пиотровский посвятил тульского мурлыку в музейные коты

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский посвятил мурлыку в музейные коты в атриуме Тульского кремля. С такой просьбой во время встречи с творческой молодежью к директору Эрмитажа обратилась представитель общественности Татьяна Колчева.

Фото: Алексей ФОКИН

И не случайно. Коты - неотъемлемая часть Эрмитажа. Мурлыки живут на территории петербургского Зимнего дворца со времени его постройки для предотвращения интенсивного размножения крыс и мышей в Государственном Эрмитаже.

Фото: Алексей ФОКИН

Теперь в Туле также появится музейный кот. Он поселится в музее изобразительных искусств. Именно под его дверьми нашли котенка. Полноправным усатым сотрудником он станет, когда немного подрастет. Сейчас кроха находится на передержке.

Фото: Алексей ФОКИН

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