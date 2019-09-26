Тульский "Арсенал" обыграл воронежский "Факел"

25 сентября встреча "Арсенала" и "Факела" в Воронеже завершилась победой туляков. С первых минут игры оружейники взяли мяч под свой контроль. На 22 минуте Альварес ударом с линии штрафной уложил мяч в дальнюю девятку ворот "Факела" - 0:1. На 44 минуте Мастерной сравнил счет - 1:1.

Оружейники владели игровым преимуществом и во втором тайме. После перерыва арсенальцы усилили давление на ворота Бучнева.

В компенсированнре время туляки дожали неуступчивого соперника. Беляев отправил мяч в сетку ворот – 1:2.

Победив в Воронеже, оружейники вышли в 1/8 финала. Следующим соперником станет «Урал».