2019-09-26T09:50:16+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" обыграл воронежский "Факел"

Канониры вышли в 1/8 финала Кубка России
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ПФК «Арсенал»Фото: ПФК «Арсенал»
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25 сентября встреча "Арсенала" и "Факела" в Воронеже завершилась победой туляков. С первых минут игры оружейники взяли мяч под свой контроль. На 22 минуте Альварес ударом с линии штрафной уложил мяч в дальнюю девятку ворот "Факела" - 0:1. На 44 минуте Мастерной сравнил счет - 1:1.

Оружейники владели игровым преимуществом и во втором тайме. После перерыва арсенальцы усилили давление на ворота Бучнева.

В компенсированнре время туляки дожали неуступчивого соперника. Беляев отправил мяч в сетку ворот – 1:2.

Победив в Воронеже, оружейники вышли в 1/8 финала. Следующим соперником станет «Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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