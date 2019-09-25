Более шести тысяч автомобилей туляков эвакуировали на штрафстоянку

С начала года сотрудники ГИБДД области вынесли 6 343 постановления об эвакуации автомобилей и перемещении их на спецстоянку.

Машину могут может увезти эвакуатор, если водитель управляет авто без регистрационных документов, в состоянии опьянения, без прав на управление либо лишенными этого права, за несоблюдение ПДД, касающихся остановки или стоянки автотранспорта и т.д.

В Туле наиболее распространенное нарушение среди владельцев машин - парковка в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов.

Такие парковочные места обозначаются знаками или специальной разметкой. Но некоторые автомобилисты их игнорируют. Хотя за это грозит административное наказание.

С начала года за нарушение парковку в местах для инвалидов к ответственности привлекли 4 159 водителей. Им пришлось заплатить по 5 тысяч рублей в качестве административного штрафа. Машины эвакуировали и поместили на спецстоянку.

Автовладельцы также нарушают правила остановки или стоянки транспортных средств. С начала года на данном правонарушение попались водители более 500 машин.

На сегодняшний день на территории Тульской области функционирует 11 спецстоянок, на которые помещаются транспортные средства не только за нарушения Правил дорожного движения, но и за незаконную предпринимательскую деятельность.

Перечень специализированных стоянок и контактные данные лиц, за хранение задержанных транспортных средств, размещены на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.