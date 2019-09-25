Нацпроекты: культура должна стать ближе к людям

Поэтому мы открываем цикл публикаций, в которых постараемся дать четкий ответ на эти вопросы. Помогут нам в этом люди, непосредственно отвечающие за реализацию нацпроектов в нашем регионе. Начнем с нацпроекта «Культура», и наши первые собеседники – зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Культурная среда

По словам Ольги Гремяковой, главная проблема, которую призван решить нацпроект, - это доступность культуры для людей. Не секрет, что во многих районах и населенных пунктах, особенно удаленных от больших городов, попросту нет центров культурной жизни. А там, где они есть, зачастую устаревшая материальная база. Хотя потребность в интересном досуге, в культурном общении, возможности реализовать себя в творчестве у людей сегодня только растет.

Фото: материалы пресс-служб

Поэтому первая задача нацпроекта - модернизация материальной базы. Для ее решения разработана программа «Культурная среда». Именно на реконструкцию и ремонт учреждений культуры, оснащение их новым оборудованием направлено 90 % средств всего нацпроекта.

В приоритете сельские клубы. В 2019 г. это шесть ДК, причем впервые в программу ремонта включены ДК Тепло-Огаревского района (Горьковский и Красногвардейский).

А впереди нас ожидает комплексный ремонт театра кукол, который вошел в проект по инициативе и при поддержке губернатора Алексея Дюмина, а также строительство нового центра культурного развития.

Культурная среда прирастет и модельными библиотеками – это целые библиоцентры, имеющие не только мультимедийное оборудование и доступ к мировым каталогам электронных библиотек, но и современную «умную» мебель.

Уже в 2020 г. такие центры откроются на базе библиотек Ефремова и с. Первомайское Новомосковского района.

В одном из малых городов, который будет определен на основе конкурса, будет построен инновационный культурный центр, где будут располагаться не только привычные всем зоны (концертный зал, библиотека, танцпол), но и кафе, место для коворкинга, многофункциональные залы.

Цифровая культура

«Какую бы отрасль культуры мы ни взяли, везде требуются новые формы, - отмечает Ольга Гремякова. – От анонсов мероприятий, информации о кружках и секциях на сайтах и в соцсетях до виртуальных залов и интерактивных экспозиций. Фонды библиотек, архивов, музеев – все переводится в электронный вид».

Следовательно, вторая задача нацпроекта – внедрение новых информационных технологий. По программе «Цифровая культура» в регионе создаются виртуальные залы, которые позволяют людям увидеть самые масштабные культурные мероприятия, не выезжая за пределы своего города.

Допустим, в Москве в Концертном Зале им. Чайковского идет концерт, а в Веневе или Богородицке мы смотрим его в режиме реального времени и чувствуем причастность к происходящему.

Фото: материалы пресс-служб

«Такие залы уже есть в Доме Дворянского собрания, в Новомосковском колледже, – говорит Татьяна Рыбкина. – Будем создавать их по всей области – в основном, на базе библиотек. В музеях создаются виртуальные экспозиции, развиваются интерактивные форматы. Из самых ярких примеров - экспозиция музея оружия. При поддержке Министерства культуры РФ сейчас разрабатывается аудиогид по кремлю. На подходе – музей В. Ф. Руднева в Савино.

Активно идет оцифровка книг – для национальной электронной библиотеки. В «цифру» переведено не меньше 900 единиц. К 500-летию Тульского кремля совместно с Президентской библиотекой Б. Н. Ельцина готовятся виртуальный тур и цифровая коллекция. К 100-летию Тульского музея изобразительных искусств (ТМИИ) создается мультимедиа-гид по его экспозиции.

Творческие люди

Новый подход требует и новых кадров. Отсюда третья задача нацпроекта – привлечение новых молодых сотрудников. Для этого Татьяна Рыбкина предлагает привлекать студентов и старшеклассников для работы в учреждениях культуры, при этом давая возможность им подзаработать и привнести новые веяния в жизнь этих учреждений.

Фото: материалы пресс-служб

«С точки зрения реализации нацпроекта «Культура» Тульская область хорошо выглядит на уровне ЦФО, мы активно предлагаем свои региональные мероприятия и свое финансирование. Особенно это заметно в малых городах», – отмечает Татьяна Рыбкина. Регион активно участвует в рабочей группе по направлению «Культура» в Госсовете РФ. Это дает возможность поднимать острые проблемы, вырабатывать новые идеи. Одна из них – проект «Земский работник культуры». Сейчас зачастую нет возможности укомплектовать сельские клубы большим штатом – там работает 1-2 сотрудника. Поэтому нужна новая модель работника культуры на селе. Это должен быть специалист широкого профиля, а не просто хореограф или фольклорист.

Еще одна актуальная сфера – развитие кинопроката. Здесь важно соотнести социальную направленность проекта с коммерческой составляющей. Нужно активизировать интерес людей к походам в кино. Губернатор подключился к решению вопроса и поручил организовать льготные сеансы для жителей отдаленных населенных пунктов, малоимущих и членов многодетных семей, в том числе за счет внебюджетных источников. Благодаря этому более 2 500 школьников смогли посмотреть новый мультфильм «Король Лев». И эта практика будет продолжена.

«Оценивать эффективность работы по нацпроекту будем по итогам года, - отмечает Ольга Гремякова. – Но уже сейчас можно сказать, что у нас успешно стартовал проект «Культурный марафон». В течение лета на новых площадках, которые открылись в клубах, прошли межмуниципальные гастроли творческих коллективов – более 60 в месяц. При этом многие проекты стали возможны благодаря грантовой поддержке в рамках нацпроекта».

Фото: материалы пресс-служб

ВАЖНО!

Все о нацпроектах на:

нацпроекты71.рф

tularegion.ru/obshchestvo/national-project

ГЛАС НАРОДА

- Главным событием моей культурной жизни стала выставка картин из Третьяковской галереи в ТМИИ. Я получила возможность увидеть шедевры портретного искусства, не покидая пределы города. В экспозиции смогла найти пересечение с Тульской областью, что вдвойне приятно. Это редкий и ценный портрет Акинфия Демидова. После выставки послушала лекцию заведующей отделом живописи Государственной Третьяковской галереи Людмилы Маркиной. Например, как отличить подлинник картины от прекрасно исполненной копии. Это говорит о главном - культурная жизнь города наполняется событиями, и это здорово!

Татьяна, экономист.

- Я с детства коллекционирую статуэтки и фигурки из фарфора. Для меня настоящей удачей стало посещение выставки мейсенского фарфора «Всякая всячина». Экспозиция уникальных предметов, собранная из разных стран, позволила ознакомиться с различными этапами развития мануфактуры. Но особую гордость вызвало то, что 17 предметов хранится в Тульском музее изобразительных искусств.

Жанна, учитель.