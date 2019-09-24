2019-09-24T17:58:54+03:00
Звезды

В Туле открылась необычная выставка союза бирюзовых художников

Работы коллектива представлены в атриуме на территории городского пространства «ИСКРА»
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В городском пространстве «ИСКРА» открылась выставка союза бирюзовых художников.

13 совершенно разных молодых художников с особым индивидуальным взглядом и оригинальными идеями представят свои работы в атриуме, находящемся между рестораном Saldens и кофейней «БАРИ».

Каждая картина уникальна: все они выполнены в различных техниках, стилях и направлениях, но вместе они объединяют одну большую идею — любовь к родному городу, воплощенную в творчестве.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В представленных работах можно увидеть как урбанистические пейзажи Тулы, так и своеобразную эклектику.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка продлится до 20 октября на территории нового городского пространства «ИСКРА». Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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