В Туле открылась необычная выставка союза бирюзовых художников

В городском пространстве «ИСКРА» открылась выставка союза бирюзовых художников.

13 совершенно разных молодых художников с особым индивидуальным взглядом и оригинальными идеями представят свои работы в атриуме, находящемся между рестораном Saldens и кофейней «БАРИ».

Каждая картина уникальна: все они выполнены в различных техниках, стилях и направлениях, но вместе они объединяют одну большую идею — любовь к родному городу, воплощенную в творчестве.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В представленных работах можно увидеть как урбанистические пейзажи Тулы, так и своеобразную эклектику.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка продлится до 20 октября на территории нового городского пространства «ИСКРА». Вход свободный.