2019-09-24T16:32:29+03:00
Происшествия

В Тульской области на Куликовом поле задержали браконьера

В его машине оказались заряженные расчехленные охотничьи ружья
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Около нового музейного комплекса в Моховом сотрудники службы безопасности музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили браконьера. В его машине оказались заряженные расчехленные охотничьи ружья.

Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в отдел для разбирательства жителя Москвы.

Отметим, что территория Государственного музея-заповедника «Куликово поле» имеет статус особо охраняемой. Находиться с оружием здесь запрещено законом.

Тем не менее, этот случай далеко не первый. Например, в 2016 году мужчина задавил косуль снегоходом. После этого браконьер попал под уголовное преследование.

- На территории музея-заповедника «Куликово поле», разместившегося в Кимовском и Курскинском районах Тульской области, вольготно себя чувствуют кабаны, европейские косули, зайцы-русаки, лисы, норки и куницы и другие животные и птицы, забредает лось, встречается около 140 видов птиц, - сообщили в музее-заповеднике. - Для косуль Куликово поле, в отсутствии заказников и национальных парков, становится единственным местом, где животное может сохранить и увеличить свою популяцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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