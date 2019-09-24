В Москве появится «онлайн-дверь» в Тулу. Информационную панель разместят на станции метро «Тульская» в столице. На него будет выводиться изображение с Казанской набережной Тулы. В Туле появится аналогичная панель.

Нововведение позволит жителям двух городов проводить онлайн-свидания, флешмобы, танцевальные акции. Технику защитят от вандалов.

Неподалеку в торгово-деловом центре «Тульский» оборудуют туристическо-информационный центр. Здесь можно будет забронировать тур в оружейную столицу, купить сувениры и гастрономические бренды. Нововведения жители смогут оценить уже в октябре.