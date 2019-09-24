«Пусть ребенок бегает по дому босыми ногами – это нормально»

Имеют ли смысл народные средства профилактики гриппа и респираторных вирусных инфекций (например, чеснок, ударные дозы витамина С)? В чесноке содержатся биологические антисептики – фитонциды, подавляющие рост бактерий. Против вирусов он бесполезен. Витамин С укрепляет сосуды и также необходим организму для правильного обмена веществ, впрочем, как и все витамины и микроэлементы. Исключительно противовирусной активностью он не обладает. Поэтому, независимо от того, сколько вы употребляете чеснока в пищу, при контакте с больным ОРВИ он не защитит вас от заражения.

У меня часто появляется герпес над губой. Это инфекция или проблемы с иммунитетом? Это не заразно? Герпетические вирусы (их всего 8 подвидов) поражают только человека. В современном городском обществе поражение одним или несколькими видами герпетических вирусов подвергаются до 100 % взрослого населения. Как правило, заражение происходит еще в детстве – зачастую, когда ребенок начинает посещать детский сад. Заразиться вирусом очень просто: он передается воздушно-капельным и контактным путем, как любой респираторный вирус. Если в семье есть носитель вируса герпеса, как правило, этот вирус выявляется у всех членов семьи. К сожалению, герпетические вирусы невозможно полностью излечить, повстречавшись с человеком однажды, он остается с ним навсегда. При активации герпеса вирус поражает иммунные клетки, что в конечном итоге приводит к снижению иммунитета. Как правило, герпес-вирус не приносит нам каких-либо неприятностей, если он неактивен (нет никаких проявлений заболевания). При частых проявлениях вируса (герпес на губах) происходит снижение иммунитета, так как вирус размножается в иммунных клетках, тем самым разрушая их. Против вирусов герпеса 1-2 типа есть противовирусный популярный препарат. К сожалению, частое неправильное использование этого препарата (однократный прием или короткие курсы терапии, использование в виде мази) приводит к тому, что к нему теряется чувствительность вируса и он становится неэффективным. Как можно избежать частых активизаций герпеса? Во-первых, избегать активного солнца (то есть загорать на пляже нельзя). Во-вторых, избегать переохлаждения. В-третьих, постараться не контактировать с больными ОРВИ (так как любое заболевание приведет к активации герпеса. Вести здоровый образ жизни.

У ребенка обнаружили микоплазменную инфекцию. Была пневмония, следом бронхит. Лечим больше месяца. Сдали анализы - кровь и мазок из зева, снова положительно. Есть ли смысл сдавать анализы всем членам семьи, возможно, кто-то является носителем заболевания? Микоплазма – это особый род возбудителя, находится в среднем положении между вирусами и бактериями. Как бактерии – лечится антибиотиками, но как вирусы – может сливаться с клетками хозяина и существовать длительно, формируя латентные формы заболевания. Микоплазма неустойчива во внешней среде, и поэтому заражение ею происходит только при близком контакте, как правило, это семья. Переболев любой инфекцией, у человека формируется защитный иммунитет. После некоторых инфекций сохраняется иммунитет стойкий, пожизненный (например, ветряная оспа), или нестойкий, до 6 мес. Поэтому в течении короткого времени ребенок повторно заразиться микоплазменной инфекцией от членов семьи не может, он защищен. Нужно ли обследоваться членам семьи? Конечно, нужно. Ведь микоплазменная инфекция может протекать в скрытой форме.

У меня есть ребенок 2,5 года. Практически каждый месяц он у нас болеет – то кашель, то насморк, то все вместе. Постоянно на больничном. У него аденоиды, но говорят, что удалять рано. Поддается ли это лечению? Действительно, удалять аденоиды в таком возрасте нельзя, потому что носоглоточная миндалина (аденоиды) растет до 7-10 лет. Нужно выяснить причину частых простудных заболеваний у ребенка. Для этого необходимо собрать тщательный анамнез болезни и провести осмотр. Возможно, проблема возникла из-за персистенции одного из герпес-вируса (Эпштейн-Барр) в организме у ребенка, которая привела к разрастанию лимфоидной ткани носоглоточного кольца и, как следствие, к частым заболеваниям. С этой проблемой можно бороться, но необходимо обследовать ребенка, и при подтверждении диагноза – провести лечение.

У ребенка очень часто воспаляются гланды, частая ангина. Нам советуют привить ребенка, но мне кажется, что это только усугубит ситуацию. Возраст 4 года. Как быть? Конечно, необходимо понять ситуацию, чем вызваны ваши проблемы: размножением в носоглотке бактерий или вирусов? Против вирусов, способных вызывать частые проблемы с носоглоткой (туда относятся и персистенция герпес-вирусов, цитомегаловирус, Эпштейн-Барр), прививок нет. Против бактерий (пневмококк, гемофильная палочка), наиболее часто вызывающих воспаление, причем не только в виде ангин, но и способных вызывать тяжелые пневмонии, синуситы, гаймориты, менингиты и др., сейчас есть прививки, причем они включены в национальный календарь прививок. Конечно, их делать стоит, это защитит ребенка от многих проблем. Если воспаления вызваны вирусами, тогда необходима консультация детского инфекциониста для определения тактики ведения и лечения ребенка.

Некоторые считают, что в качестве профилактики можно пить антибиотики. Это правда? Категорически нет. К сожалению, отношение к антибиотикам у наших людей очень несерьезное, и то, что их можно купить в аптеке как витамины, очень плохо. Нигде в развитых странах вы не сможете без рецепта врача купить антибиотик. Зачастую любое простудное заболевание с первого дня начинают лечить антибиотиками, тем самым меняют чувствительность бактерий к ним, вызывают развитие резистентности (нечувствительности к препарату). Так что, если потом человек заболеет, например, пневмонией, действительно требующей лечение антибиотиками, то, как правило, приходится пить более сильные препараты или комбинировать 2, а иногда и 3 антибиотика, чтобы получить эффект. Кроме того, антибиотики очень сильно снижают иммунитет, убивают нормальную микрофлору в кишечнике. Пить антибиотики необходимо только тогда, когда есть признаки бактериального воспаления, желательно подтвержденное дополнительными обследованиями. Без назначения врача антибиотики принимать ни в коем случае нельзя!

Ребенок маленький, 5 лет. Стоит ли делать прививку от гриппа? Грипп очень опасное вирусное заболевание, которое приводит к тяжелым осложнениям, особенно у детей. Конечно, прививка от гриппа не защищает от заражения другими респираторными вирусными инфекциями. Единственное, что можно посоветовать, – прививать ребенка как можно раньше, так как для развития стойкого защитного иммунитета организму необходимо около 3-х месяцев, поэтому, если после прививки прошло около 1 месяца и ребенок в это время повстречается с гриппом, иммунитет не сработает.

У моей дочери трое детей. Старшая ходит в школу, вторая в детский сад, а третьей – меньше годика. Как укрепить иммунитет самой маленькой, ведь старшие могут приносить болезни в дом? Волшебных препаратов для укрепления иммунитета в природе не существует. Все препараты, которые нам навязывает реклама или предлагают в широком ассортименте аптеки, не имеют доказанной эффективности? Иммунитет формируется с рождения правильным образом жизни ребенка – не перегревать, не кутать, разрешать ему бегать по полу босиком, проветривать комнату. Необходимо увлажнять воздух в квартире и соблюдать температурный режим (оптимально до 20 градусов). Важно, чтобы барьерные функции организма работали, в частности следить, чтобы у детей слизистая носа не высыхала. В отопительный сезон, когда в квартирах становится очень сухо, можно на ночь ребенку закапывать в нос персиковое масло во избежание высыхания слизистой носа. Важно, чтобы ребенок дышал носом во время сна. Что касается старших детей – важно при выявлении заболевания их изолировать. Старших детей, во избежание заражения, советую не водить в детский сад и школу в пик заболевания ОРВИ в коллективе.

Диагноз, который поставили моему сыну – хроническая герпес-вирусная инфекция. Мы прошли лечение в 3,5 года. Чуть больше года назад мы снова были у иммунолога по причине частых простуд, ОРВИ и постоянного кашля. Подскажите, как часто необходимо сдавать анализы для контроля таких возбудителей? Для определения реактивации вируса после перенесенной активной формы необходимо отслеживать уровень иммуноглобулинов G 1 раз в 3 месяца. Важно понять: частые простуды являются постоянной активизаций вируса герпеса или ребенок инфицируется другими респираторными вирусами? При обострении герпеса титры иммуноглобулина растут. Оценивать результаты и давать рекомендации должен, конечно, только детский инфекционист.