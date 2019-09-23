Калейдоскоп талантов

На турбазе «Алексин-бор» прошла выездная учеба студенческого актива по программе: «Мы на своей земле, мы - дома!», в которой приняли участие 200 студентов: первокурсники и активисты органов студенческого самоуправления.

Учеба актива проводится в ТГПУ им. Л.Н. Толстого с 1997 года в рамках университетских программ «Вечный огонь памяти» и «Лидер». От каждого факультета формируется команда самых активных, целеустремленных, общительных и веселых студентов, которые на три дня попадают в среду, где царят творчество и спорт. В одном из самых красивых и чистых мест нашей области устраиваются конкурсы, фольклорные праздники, экологические десанты, танцевальные вечера, фестивали и гала-концерт.

Участников учебы актива приветствовал министр молодежной политики А.Ф. Давлетшин, который назвал студенчество – лучшими годами в жизни любого человека:

– Я вам по хорошему завидую: перед вами открываются прекрасные возможности, – сказал Алексей Фаритович.

Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. Панин присоединился к словам министра:

– Я часто вспоминаю свое студенчество. Это было по-своему интересное время, но в современной России у вас значительно больше возможностей. В нашем университете мы делаем все, чтобы вы максимально раскрывали свой потенциал во всех сферах. Сегодня здесь много первокурсников. Я хочу пожелать ребятам отличного общения, интересных знакомств, плодотворных идей, которые можно будет реализовать в университетской «Точке кипения». Отдыхайте, заряжайтесь энергией!

По итогам спортивной программы I место в спортивной игре с элементами спортивного ориентирования заняла команда факультета физической культуры, а в перетягивании каната I заняла команда факультета технологий и бизнеса.

Фольклорный праздник «Приходите к нам, да на Тульский двор» традиционно собрал участников на лесной поляне. Студенты водили хороводы, играли в народные игры, пели песни и частушки, пекли блины на костре, готовили студенческую кашу, заваривали чай.

Конкурс таланта, грации и интеллекта «Краса ненаглядная» проходил в несколько этапов: творческий конкурс – визитка, «Берегиня» - изготовление поделок из подручных материалов, приготовление и представление блюда, танцевальный конкурс.

В итоге жарких дискуссий между членами жюри победительницей в номинации «Краса ненаглядная» стала Маргарита Тарасова (факультет русской филологии и документоведения).

Карина Губоненкова, студентка 1 курса факультета истории и права:

«Мне представилась возможность посетить чудесное место - Алексин Бор. Могу точно сказать, что там собралась одна большая и дружная семья. Дух коллективизма поражает. Все ребята добрые и отзывчивые. Нас ожидала увлекательная и насыщенная программа: мы пели, танцевали, пробежали тропу с препятствиями и грелись у костра, напевая при этом песни.

Хочу сказать огромное спасибо всем организаторам и своей креативной и вдохновляющей команде, благодаря которой хочется вести активную студенческую жизнь. Очень буду рада посетить снова это прекрасное место!».

Павел Матвеев, студент 3 курса факультета истории и права:

«Очередная поездка в Алексин-Бор разукрасила повседневные будни, дни, проведённые там я долго буду вспоминать, как самые яркие и интересные. Именно благодаря этой поездки я узнал, что на любом русском поле тебя окружает настоящее кладезь полезных и лекарственных растений, что непогода закаляет и сплачивает ещё дружнее студентов, что не смотрят на то, что все мы разные: со своими особенностями и интересами нас всех объединяет общая университетская семья и неравнодушие к тому, что происходит вокруг нас! Большое спасибо университету за такую уникальную поездку, которая ещё долго останется в моем сердце!».

Дарья Наплавкова, студентка курса факультета технологий и бизнеса:

«Алексин бор - это место, которое создает по кусочком настоящего и самого лучшего тебя. Но когда ты находишься на старшем курсе ты должен еще и отдавать часть себя первокурсникам. И это самое замечательное, когда видишь эти увлечённые горящие глаза, которые готовы впитывать все самое хорошее, эти искренние улыбки и их старания. В осеннем Алексин- Боре к нам пришли удивительно талантливые и заинтересованные первокурсники, которые загорелись любовью к нашему факультету с первых дней. Это даёт такое вдохновение, которое кроме как в Алексин Боре нигде не получишь. Для меня Алексин Бор - это та энергия, которая наполняет потом на долгие месяцы и делает меня мной!».

Татьяна Закиева, студентка 1 курса факультета искусств, социальных и гуманитарных наук:

«Хочется выразиться огромную благодарность нашему университету за этот выезд в Алексин-Бор!! Исключительно хорошее настроение и море эмоций! Это незабываемо! Так уютно и тепло среди близких друзей, все очень подружились, сблизились, мы стали одной семьёй!».

Маргарита Заровская, студентка 1 курса факультета искусств, социальных и гуманитарных наук:

«Алексин-Бор - волшебное место. Здесь можно не только раскрыть себя, узнать свои таланты, но и познакомиться с замечательными людьми. Три дня пролетели быстро и потрясающе. Мы много танцевали, пели, ставили номера и конечно же веселились. У нас были команда с лучшими комиссарами, в кругу которых уютно и тепло. Я многому научилась за это время, встретила новых друзей и провела отлично время. Спасибо большое за предоставленную поездку, море эмоций и яркие моменты. Это было невероятно!»