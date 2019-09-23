В Кировском сквере Тулы появится маяк с подсветкой

В Кировском сквере продолжается первый этап благоустройства. Рабочие уже полностью залили стенки под искусственные неровности. Затем их засыпят грунтом. Его завезут на этой неделе.

Фото: Алексей ФОКИН

В дальнейшем там уложат газон, высадят саженцы. Всего в сквере должны появиться 95 молодых деревьев.

Фото: Алексей ФОКИН

- Рабочие уже приступили к монтажу маяка. Готов деревянный каркас. Потом рабочие займутся его обшивкой, - рассказал директор МУ «Городская Служба Единого Заказчика» Алексей Федосеев. - Доступа наверх этого маяка не будет. Это декоративное сооружение с подсветкой. Также подготовлено основание под укладку гранитной плитки под лабиринт возле маяка.

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, рабочие асфальтируют пешеходные дорожки. На 80 % выполнена разводка освещения. В сквере в этом году установят новые скамейки, урны, появится велодорожка.

Фото: Алексей ФОКИН

Рабочие укладываются в график. Работы завершат к 31 октября. Сумма контракта - более 48 млн рублей.