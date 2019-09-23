В Туле стартовал отопительный сезон. По состоянию на утро 23 сентября запустили 79 котельных из 177.

Первыми тепло получили соцобъекты. Батареи в школах, детских садах и больницах стали горячими еще 18 сентября.

Всем тулякам тепло должно быть доступно к 25 сентября. Затем в работу включатся управляющие компании. Они займутся подачей тепла в квартиры, развоздушиванием систем и другими работами.

В Туле с 20 сентября с 8.00 до 20.00 работают телефоны горячих линий по вопросам начала и прохождения отопительного сезона.

Центральный округ 8(4872) 31-11-90

Пролетарский округ 8(4872) 41-06-49

Привокзальный округ 8(4872) 24-71-74

Зареченский округ 8(4872) 47-16-68

Советский округ 8-920-759-19-80

Управление по городскому хозяйству 8-919-077-91-48

Фото: Администрация города

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

177 котельных в Туле;

533,5 км тепловых сетей;

510,8 млн рублей потратили на подготовку к отопительному сезону 2019-2020;

3 642 многоквартирных домов;

3 056 домов с центральным отоплением, находящихся в управлении 100 УК.