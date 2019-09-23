В Туле стартовал отопительный сезон
В Туле стартовал отопительный сезон. По состоянию на утро 23 сентября запустили 79 котельных из 177.
Первыми тепло получили соцобъекты. Батареи в школах, детских садах и больницах стали горячими еще 18 сентября.
Всем тулякам тепло должно быть доступно к 25 сентября. Затем в работу включатся управляющие компании. Они займутся подачей тепла в квартиры, развоздушиванием систем и другими работами.
В Туле с 20 сентября с 8.00 до 20.00 работают телефоны горячих линий по вопросам начала и прохождения отопительного сезона.
Центральный округ 8(4872) 31-11-90
Пролетарский округ 8(4872) 41-06-49
Привокзальный округ 8(4872) 24-71-74
Зареченский округ 8(4872) 47-16-68
Советский округ 8-920-759-19-80
Управление по городскому хозяйству 8-919-077-91-48
Фото: Администрация города
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
177 котельных в Туле;
533,5 км тепловых сетей;
510,8 млн рублей потратили на подготовку к отопительному сезону 2019-2020;
3 642 многоквартирных домов;
3 056 домов с центральным отоплением, находящихся в управлении 100 УК.
ИСТОЧНИК KP.RU