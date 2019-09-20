2019-09-20T14:42:36+03:00
Происшествия

Сотрудники ГИБДД вернули женщине, попавшей в ДТП в Тульской области, хомяка

Все это время Шуша жил на посту ДПС
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Сотрудники ГИБДД вернули женщине, попавшей в ДТП на территории Тепло-Огаревского района, хомяка. Все это время грызуна опекали полицейские. Хомяка Шушу приютили на посту ДПС.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

Жительница Липецкой области уже выписалась из больницы. Несколько дней прожила в Туле у сына и отправлялась домой. Перед ее отъездом полицейские ГИБДД привезли женщине клетку с хомяком.

- Животное предназначалось для внука липчанки. 12-летний мальчик знал о приключениях хомяка и с нетерпением ждал возвращения бабушки. Мария Исаева искренне благодарна сотрудникам Госавтоинспекции Тульской области, которые забрали животное с места ДТП и ухаживали за ним всё это время, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

Напомним, вечером 17 августа столкнулись автомобиль «Киа» и пассажирский микроавтобус. Сотрудники ГИБДД в салоне микроавтобуса нашли хомяка. Полицейские выяснили, что животное принадлежит пассажирке, госпитализированной в районную больницу. На время ее нахождения в медучреждении заботу о Шуше взяли на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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