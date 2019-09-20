В Туле на мемориале «Защитника неба Отечества» проводятся ремонтные работы
Работы начались с 1 сентября 2019 года и планируются выполниться в два этапа.
На первом этапе проведут монтаж облицовки внутренней стены комплекса. Его планируют завершить до конца октября текущего года.
Фото: Алексей ФОКИН
На втором планируется произвести замену внешней части стилобата, ремонт ступеней и покраску металлический конструкций, а также отреставрировать барельефы. Эти работы намечены уже на следующий год.
Фото: Алексей ФОКИН
А в настоящее время на мемориале проводится демонтаж облицовочной плитки.
Мемориал "Защитникам неба Отечества" закрыли на ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU