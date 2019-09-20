2019-09-20T12:34:06+03:00
Общество

В Туле на мемориале «Защитника неба Отечества» проводятся ремонтные работы

Их проведение планируется осуществить в два этапа
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

Работы начались с 1 сентября 2019 года и планируются выполниться в два этапа.

На первом этапе проведут монтаж облицовки внутренней стены комплекса. Его планируют завершить до конца октября текущего года.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На втором планируется произвести замену внешней части стилобата, ремонт ступеней и покраску металлический конструкций, а также отреставрировать барельефы. Эти работы намечены уже на следующий год.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

А в настоящее время на мемориале проводится демонтаж облицовочной плитки.

Мемориал "Защитникам неба Отечества" закрыли на ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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