Глава администрации Тулы Евгений Авилов решил вернуться к предпринимательству

Евгений Авилов сдал мандат депутата Тульской городской Думы. С заявлением о снятии своей кандидатуры он обратился в территориальную избирательную комиссию Центрального округа. Причины ухода чиновника не известны.

Сейчас же Евгений Авилов планирует вернуться к предпринимательству. Он поблагодарил туляков за оказанное доверие и долгое сотрудничество, благодаря которому удалось сделать многое для развития города.

Напомним, что на посту главы городской администрации Евгений Авилов находился с декабря 2012 года.