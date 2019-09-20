2019-09-20T10:03:55+03:00
Общество

Глава администрации Тулы Евгений Авилов решил вернуться к предпринимательству

Чиновник сдал депутатский мандат
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Евгений Авилов сдал мандат депутата Тульской городской Думы. С заявлением о снятии своей кандидатуры он обратился в территориальную избирательную комиссию Центрального округа. Причины ухода чиновника не известны.

Сейчас же Евгений Авилов планирует вернуться к предпринимательству. Он поблагодарил туляков за оказанное доверие и долгое сотрудничество, благодаря которому удалось сделать многое для развития города.

Напомним, что на посту главы городской администрации Евгений Авилов находился с декабря 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области пенсионерка умыкнула чужой кошелек из продуктовой тележки
В Тульской области в ДТП пострадали четыре человека
В Туле на Новомосковском шоссе большегруз притер легковушку
Тульский «Арсенал» сыграет с екатеринбургским «Уралом»
Тульские активисты обнаружили нарушения в установке треног
Житель Тульской области помог полицейским найти угонщика авто
В Донском Тульской области ведется отлов бродячих собак
На трассе в Тульской области иномарка въехала в отбойник: погибла женщина
Новый сезон в Тульском драмтеатре открыла «Бесприданница»
В Туле по ул. Металлистов продолжаются реставрационные работы
Экс-начальник отделения почтовой связи в Тульской области присвоила более 400 тысяч рублей
В Туле будет приостановлена подача электроэнергии
По решению суда в г. Белеве Тульской области будет установлено более 500 дорожных знаков
Строительство второй очереди Восточного обхода идет в соответствии с графиком
В Туле с 23 сентября в дома пустят отопление
В Тульской области сгорела квартира: пожарные спасли двух человек
В Тульских высотках меняют лифты
В Туле загорелся областной военкомат
В Тульской области грибами отравилось четыре человека
В Зареченском районе Тулы будет приостановлено движение и остановка всех видов транспорта
Главе администрации МО Узловский район Тульской области внесли представление за нарушение законодательства, касающегося «Кондуков»