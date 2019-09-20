Глава администрации Тулы Евгений Авилов решил вернуться к предпринимательству
Чиновник сдал депутатский мандат
Фото: Архив "КП"
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Евгений Авилов сдал мандат депутата Тульской городской Думы. С заявлением о снятии своей кандидатуры он обратился в территориальную избирательную комиссию Центрального округа. Причины ухода чиновника не известны.
Сейчас же Евгений Авилов планирует вернуться к предпринимательству. Он поблагодарил туляков за оказанное доверие и долгое сотрудничество, благодаря которому удалось сделать многое для развития города.
Напомним, что на посту главы городской администрации Евгений Авилов находился с декабря 2012 года.
ИСТОЧНИК KP.RU