2019-09-22T19:09:26+03:00
Общество

В Туле изготовили самый большой в стране пряник

Достижение занесли в книгу рекордов России
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Длина пряника -1,8 м, ширина - 1,18 м, высота 0,07 мДлина пряника -1,8 м, ширина - 1,18 м, высота 0,07 м
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В калужском этнографическом парке – музее «Этномир» прошел Международный форум «Хлеб, ты – мир». В нем приняли участие более 70 регионов России и делегации 36 стран мира.

На форуме был представлен выставочный павильон Тульской области. Тульские мастера пекарного и кондитерского дела привезли на форум широкий ассортимент хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а главное - Царь-пряник.

Лакомство весит 117 кг, его параметры: 180х120х7. Достижение туляков занесли в книгу рекордов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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