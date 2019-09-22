В Туле изготовили самый большой в стране пряник

В калужском этнографическом парке – музее «Этномир» прошел Международный форум «Хлеб, ты – мир». В нем приняли участие более 70 регионов России и делегации 36 стран мира.

На форуме был представлен выставочный павильон Тульской области. Тульские мастера пекарного и кондитерского дела привезли на форум широкий ассортимент хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а главное - Царь-пряник.

Лакомство весит 117 кг, его параметры: 180х120х7. Достижение туляков занесли в книгу рекордов России.