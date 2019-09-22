Матч «Арсенал» - «Урал» завершился ничьей

22 сентября на Центральном стадионе Тулы в рамках 10 тура чемпионата России по футболу состоялся матч «Арсенал» - «Урал».

Для красно-желтых "шмели" неудобный соперник. Только однажды канониры одержали победу над «Уралом» в премьер-лиге. В сезоне-2016/17 оружейники выиграли со счетом 2:0. Прервать неприятную традицию не удалось и в этот раз.

В первом тайме вратарь «Урала» не смог спасти оранжево-черных. Бауэр пушечным выстрелом поразил «девятку» северных ворот – 1:0.

Во втором тайме с первой же попытки «Урал» сравнял счет. После углового Августиняк переправил мяч в сетку – 1:1.