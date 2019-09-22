В Тульской области отметили 639 годовщину Куликовской битвы. 21 сентября праздник развернулся на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому, а также в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.

Старт торжествам дал Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово».Его посетили около 400 представителей военно-исторического движения из разных городов России и ближнего зарубежья.

Фото: Правительство Тульской области

На фестивале проходили конкурсы костюма и исторической кухни, пешие турниры и конные командные игры, состязания лучников, исторические маневры, средневековая ярмарка, мастер-классы.

Для детей была организована игровая площадка «Богатырская застава». Здесь юные гости праздника учились метать копья, владеть мечом, стрелять из лука, сражались на мягких мечах, фотографировались в доспехах.

Фото: Правительство Тульской области

После торжественного шествия к памятнику-колонне Дмитрию Донскому состоялись лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, гражданский митинг и шествие участников фестиваля «Поле Куликово».

Фото: Правительство Тульской области

Праздник продолжился традиционной театрализованной реконструкцией средневекового сражения, конными выступлениями и дефиле исторического костюма.

Фото: Правительство Тульской области

В музейном комплексе «Куликово поле» в селе Моховое прошел Международный турнир по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля» в сопровождении ансамбля средневековой музыки.