2019-09-19T16:49:00+03:00
Общество

АО «Тульский патронный завод» поздравляет коллег с Днем оружейника

19 сентября мастера оружейного дела отмечают свой профессиональный праздник
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Уважаемые работники и ветераны оружейной промышленности!

От многочисленного коллектива АО «Тульский патронный завод» примите самые искренние поздравления с Днем оружейника – праздником, объединяющим тех, кто посвятил свою жизнь и свой талант укреплению обороноспособности нашего Отечества.

Оборонные предприятия города-героя Тулы много веков верно служат государству и подтверждают гордое звание оружейной столицы России.

В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в вашей ответственной работе, новых достижений во благо Отчизне. Уверен, ваш профессионализм и преданность делу и в дальнейшем будут способствовать достижению высоких результатов в нашей непростой, но такой важной, работе.

С Днем оружейника, дорогие друзья!

Исполнительный директор

АО «Тульский патронный завод»

Константин КУЛИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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