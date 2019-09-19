АО «Тульский патронный завод» поздравляет коллег с Днем оружейника
Фото: материалы пресс-служб
Уважаемые работники и ветераны оружейной промышленности!
От многочисленного коллектива АО «Тульский патронный завод» примите самые искренние поздравления с Днем оружейника – праздником, объединяющим тех, кто посвятил свою жизнь и свой талант укреплению обороноспособности нашего Отечества.
Оборонные предприятия города-героя Тулы много веков верно служат государству и подтверждают гордое звание оружейной столицы России.
В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в вашей ответственной работе, новых достижений во благо Отчизне. Уверен, ваш профессионализм и преданность делу и в дальнейшем будут способствовать достижению высоких результатов в нашей непростой, но такой важной, работе.
С Днем оружейника, дорогие друзья!
Исполнительный директор
АО «Тульский патронный завод»
Константин КУЛИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU