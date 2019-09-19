2019-09-19T16:41:35+03:00
Общество

Авторские коллективы «Сплава» удостоены премий в сфере вооружения, науки и техники

Церемония награждения прошла в Тульской областной филармонии в рамках празднования Дня оружейника.
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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Авторские коллективы НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) стали лауреатами трех региональных премий. Церемония награждения прошла в Тульской областной филармонии в рамках празднования Дня оружейника.

Две премии – им. С.И. Мосина и Б.С. Стечкина – вручены создателям вооружения и военной техники. За значительный вклад в разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в организациях оборонно-промышленного комплекса премии имени Е.Н. Сабинина удостоен авторский коллектив в составе Алексея Белоусова, Николая Комерилова, Владимира Павлова, Валентины Сороцкой и Алексея Токарева за работу «Автоматизированный комплекс поддержания жизнедеятельности человека (в стационарном и мобильном исполнении). Она была учреждена в 2018 году и вручается впервые.

Комплекс «Ангел» был разработан НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова. Роботизированная система сочетает в себе функции сразу нескольких профильных медицинских специалистов. Разработка позволяет расширить возможности медицинского учреждения, повысить качество и доступность оказания медицинской помощи населению. Ее применение позволяет сократить количество ошибок, связанных с неправильным выбором лекарственных средств или неправильной дозировкой, оптимизирует процесс постановки диагноза, выбора и коррекции терапии, повышает качество оказания медицинской помощи наиболее уязвимой категории пациентов – пациентам в критическом состоянии.

В 2018 году комплексами «Ангел» были оснащены палаты интенсивной терапии районных больниц Тульской области и санитарные автомобили регионального Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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