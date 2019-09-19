Глава Тулы досрочно прекратил свои полномочия

Сегодня, 19 сентября, стало известно, что глава города Юрий Цкипури досрочно прекращает свои полномочия. Он передает теплые слова благодарности всем тем, с кем работал все это время.

«Уважаемые туляки! В связи с избранием депутатом Тульской областной Думы досрочно прекращаю полномочия Главы муниципального образования город Тула и полномочия депутата городской Думы. За пять лет сделано много, но еще больше предстоит сделать. Позитивные преобразования в Туле и области стали возможны благодаря поддержке Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, регионального правительства, депутатов Тульской областной Думы и городской Думы. Я благодарен коллегам, депутатам городской Думы, сотрудникам аппарата, администрации города за добросовестное отношение к делу, ответственность, активное участие в работе депутатского корпуса. В нашем созыве был высокопрофессиональный коллектив, настоящая команда. Спасибо всем за слаженную работу, взаимопонимание и поддержку в принятии важных для города решений! Я по-прежнему остаюсь в строю и буду работать на благо Тулы и Тульской области».