2019-09-19T12:03:04+03:00
Общество

В Туле открыли бюст выдающегося конструктора оружейного дела Николая Михайловича Афанасьева

Торжественная церемония состоялась на территории Тульского музея оружия
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тула всегда славилась свои оружейным делом. Тульский оружейный завод с вековой историей, талантливые мастерами и выдающиеся инженеры и конструкторы-оружейнки. Тульские оборонные мероприятия насчитывают более 35 тысяч человек. Сегодня, 19 сентября, Тула отмечает день день тех, кто веками проектировал и изготавливал оружие, - День оружейника.

В честь этого дня на территории Тульского государственного музея оружия на Аллее оружейников проходили праздничные мероприятия. В рамках Дня оружейника состоялась торжественная церемония открытия бюста выдающегося тульского конструктора, Героя Социалистического Труда, Лауреата Государственной премии СССР Николая Михайловича Афанасьева.

Также, сегодня в честь праздника в оружейной столице на набережной реки Упы (в районе устья реки Тулицы) в 21:00 состоится праздничный салют.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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