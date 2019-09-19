2019-09-19T10:09:09+03:00
Общество

Экс-начальник тульского УГИБДД пойдет под суд

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Бывший начальник Управления Госавтоинспекции по безопасности дорожного движения области пойдет под суд. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с 10 августа 2013 года по 12 февраля 2019 года обвиняемый на своем посту использовал служебные автомобили в целях, несвязанных с профессиональной деятельностью.

На машины были установлены специализированные государственные знаки, позволившие избежать привлечения к административной ответственности.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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