Экс-начальник тульского УГИБДД пойдет под суд

Бывший начальник Управления Госавтоинспекции по безопасности дорожного движения области пойдет под суд. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с 10 августа 2013 года по 12 февраля 2019 года обвиняемый на своем посту использовал служебные автомобили в целях, несвязанных с профессиональной деятельностью.

На машины были установлены специализированные государственные знаки, позволившие избежать привлечения к административной ответственности.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура Тульской области.