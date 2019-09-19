Экс-начальник тульского УГИБДД пойдет под суд
Бывший начальник Управления Госавтоинспекции по безопасности дорожного движения области пойдет под суд. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, с 10 августа 2013 года по 12 февраля 2019 года обвиняемый на своем посту использовал служебные автомобили в целях, несвязанных с профессиональной деятельностью.
На машины были установлены специализированные государственные знаки, позволившие избежать привлечения к административной ответственности.
Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU