2019-09-18T15:50:52+03:00
Происшествия

Житель Тульской области выпил в супермаркете и понадкусывал колбасу

После этого мужчину сморило: он лег и уснул [видео]
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Фото: стоп-кадр с видеоФото: стоп-кадр с видео
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В одном из супермаркетов Обнинска ночью сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 32-летнего жителя Тульской области. Оказалось, что в магазин он зашел перекусить и выпить.

Мужчина похитил три бутылки алкоголя. Одну спрятал под куртку, а более крепкий напиток выпил в магазине. Пройдя к витрине с колбасными изделиями, отведал представленную продукцию. Мужчина попробовал два разных вида колбасы, а затем положил ее обратно.

После чего уснул, а когда проснулся, не смог выйти из магазина. Оплачивать товар ночной посетитель не собирался, так как не имел при себе денег.

- По предварительным данным, фигурант, находился в наукограде проездом, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Обнинску. - В день случившегося он направлялся из Москвы в гости к родственникам, проживающим в Туле. По причине того, что мужчина ехал в электричке без билета и находился в состоянии алкогольного опьянения, он был высажен сотрудниками электропоезда на станции «Обнинское». Как пояснил задержанный гражданин, он плохо запомнил, что происходило с ним в тот вечер.

По словам туляка, он быстро нашел новых знакомых на улице. Вскоре они вместе уже выпивали. Затем направился гулять по ночному городу. После этого дошел до сетевого супермаркета, где его потом и нашли полицейские.

Следственный отдел ОМВД России по городу Обнинску возбудил уголовное дело по статье «Кража». Мужчина признался в содеянном и пообещал компенсировать причиненный ущерб.

Житель Тульской области выпил в супермаркете и понадкусывал колбасу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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