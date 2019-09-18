2019-09-18T15:06:42+03:00
Общество

"Комсомольская правда" поздравляет с юбилеем Александра Хомякова

Пусть каждый день оставляет в памяти светлые воспоминания и дарит новые возможности
Поделиться:
Фото: mk.tula.ruФото: mk.tula.ru
Изменить размер текста:

Уважаемый Александр Викторович!

Федеральное общественно-политическое издание, газета "Комсомольская правда" Тула поздравляет Вас с 60-летием!

Это значимая дата в жизни каждого человека, удивительное время, когда широко открыт простор для новых планов и идей, когда благодаря бесценному жизненному опыту можно решить самые сложные задачи.

Вы состоялись и как ученый, и как современный и талантливый руководитель. Сейчас Вы успешно возглавляете один из флагманов оборонно-промышленного комплекса нашего региона АО ЦКБА.

Во многом благодаря Вашему опыту, заслуженного конструктора РФ, компетентности и энергии, предприятие динамично развивается и приумножает свои славные традиции.

Пусть каждый день оставляет в памяти светлые воспоминания и дарит новые возможности, ярких свершений и новых достижений в Вашей ответственной работе. Здоровья, добра и благополучия на долгие годы Вам и Вашей семье!

Главный редактор "КП-Тула" Коренюгин П.В. и редакция издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области: Надо вырезать из арбуза треугольник и попробовать. Если вкусный - значит, - астраханский!
Вступив в минувший вторник в должность, новый руководитель региона дал нашему обозревателю Александру Гамову первое необычное интервью
Новости 24
Во второй день Кубка России «Тулица» уступила «Сахалину»
В Туле продолжают ремонтировать мемориал «Защитникам неба Отечества»
В связи с футбольными матчами в Туле ограничат движение транспорта
Водоснабжение в Пролетарском округе Тулы полностью восстановлено
Житель Тульской области поджег автоприцеп соседа, который тот оставил на его участке
Коммунальная авария: на Медвенско-Осетровском водозаборе завершили ремонт
Владимир Попов покинул пост гендиректора «Щегловского вала»
В Туле на пр. Ленина на проезжей части бьет струя воды
Водоснабжение Пролетарского округа Тулы осуществляется за счет резервных источников
Коммунальная авария: в Пролетарском округе Тулы организовали бесплатную раздачу воды
В Пролетарском округе Тулы перебои с водой из-за коммунальной аварии
В Туле жительница Московской области умыкнула вещи посетительниц фитнес-клуба
В Туле стартовал ремонт мемориала «Защитникам неба Отечества»
В Туле на проспекте Ленина столкнулись «Газель» и иномарка
В Пролетарском районе Тулы открылось модульное почтовое отделение
В деревне Озерки Тульской области не работают светильники, установленные в 2016 году
18 сентября в центре Тулы ограничат подачу холодной воды
В Туле сразу четыре иномарки по цепочке столкнулись около здания УМВД
В Туле продолжаются мероприятия по выявлению незаконной миграции
Туляк крал велосипеды и автомобильные запчасти
В Туле увезли от стен Кремля закусочную
Жителя Тульской области задержали за курение и нашли у него наркотики
Двое туляков разбили «Лексус» на парковке у торгового центра
Памяти Б.С. Дейча
В Туле телефонный мошенник списал с карты пенсионерки 443 тысячи рублей
В Туле на Московском шоссе «ГАЗ» спровоцировал массовое ДТП
Житель Тульской области на улице вырвал из рук 91-летней пенсионерки кошелек