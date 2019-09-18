"Комсомольская правда" поздравляет с юбилеем Александра Хомякова

Уважаемый Александр Викторович!

Федеральное общественно-политическое издание, газета "Комсомольская правда" Тула поздравляет Вас с 60-летием!

Это значимая дата в жизни каждого человека, удивительное время, когда широко открыт простор для новых планов и идей, когда благодаря бесценному жизненному опыту можно решить самые сложные задачи.

Вы состоялись и как ученый, и как современный и талантливый руководитель. Сейчас Вы успешно возглавляете один из флагманов оборонно-промышленного комплекса нашего региона АО ЦКБА.

Во многом благодаря Вашему опыту, заслуженного конструктора РФ, компетентности и энергии, предприятие динамично развивается и приумножает свои славные традиции.

Пусть каждый день оставляет в памяти светлые воспоминания и дарит новые возможности, ярких свершений и новых достижений в Вашей ответственной работе. Здоровья, добра и благополучия на долгие годы Вам и Вашей семье!

Главный редактор "КП-Тула" Коренюгин П.В. и редакция издания.