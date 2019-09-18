Тульские оружейники покоряют спортивные вершины

14 сентября одна из лучших спортивных площадок страны «Лужники» стала местом проведения масштабного мероприятия. 1 200 спортсменов из нескольких регионов России прибыли на Московские корпоративные игры, традиционно проводимые ВФСО «Трудовые резервы».

Фото: Виктория ЯКУШИНА

В рамках турнира предстояло определить лучших спортсменов по 22 видам спорта, среди которых: мини-футбол, стритбол, волейбол, перетягивание каната, легкая и тяжелая атлетика, настольный и большой теннис, шашки и шахматы, нарды и дартс, армрестлинг, практическая стрельба, плавание и многие другие.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Вход на территорию спорткомплекса «Лужники» в этот день был свободный, и любой желающий мог прийти на состязания, чтобы поболеть за участников. Также для гостей была организована развлекательная программма: концерт на открытой сцене и чемпионат по силе удара.

Дружные и спортивные

Тульскую область на корпоративных играх представили несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Среди их числа оказалось и АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, которое славится не только разработкой и серийным производством оборудования для высокоточного вооружения и военной техники, но и своим дружным спортивным коллективом.

Защитить честь всех работников предприятия в Москву прибыла сплоченная команда из 13 спортсменов-любителей. Они померились силой и мастерством в женском волейболе, легкой и тяжелой атлетике, стрельбе, плавании и большом теннисе. Каждому из них удалось достойно представить свой город и тульских конструкторов-оружейников.

- Я прибыла на корпоративные игры от «Ростеха», чтобы принять участие в дисциплине «Плавание». Активно занималась этим видом спорта в детстве, а теперь стараюсь поддерживать форму, не терять навык. Я всегда с удовольствием представляю Конструкторское бюро на каких-либо состязаниях. Например, на турнире по плаванию «Трудовые резервы» заняла первое место, – рассказала инженер ЦКБА Ирина Болебонова.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

- Бег – мой любимый вид спорта с самого детства, это мое хобби. Я занимался легкой атлетикой и в школе, и в колледже а теперь представляю ЦКБА в соревнованиях по этой дисциплине. Это прекрасный способ расслабиться, очистить мысли, поддерживать здоровое, крепкое тело. Отлично, когда предприятие позволяет в рамках таких состязаний заниматься любимым делом и демонстрировать свои возможности, – рассказал монтажник радиоэлектронной аппаратуры ЦКБА Александр Сехин.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Спортивный отдых в помощь работе

По мнению сотрудников ЦКБА, таким мероприятиям, как корпоративные игры, необходимо уделять должное внимание и принимать в них активное участие.

- Мне довольно часто выпадает удача защищать честь ЦКБА на спортивных соревнованиях. Не единожды удавалось завоевывать «золото» в дисциплине «Стрельба из пистолета». Состязания - это не только польза для здоровья, но и хороший тимбилдинг. Мы приезжаем сюда, чтобы достойно представлять имя своего предприятия. Активный отдых сегодня позволяет нам эффективнее работать завтра! – отметил слесарь-сборщик РЭА и приборов ЦКБА Эдуард Воробьев.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

– Я всегда представляю ЦКБА в дисциплине «Большой теннис». Увлекался им и в школе, и в институте. Хорошо, когда работа позволяет продолжать заниматься любимым делом, участвовать в соревнованиях, завоевывая призовые места. Корпоративные игры (я участвую в них с 2015 года) – это отличный повод провести досуг в кругу коллег, полезно отдохнуть от работы, ощутить дух азарта в состязаниях и завоевать награды как для себя, так и для предприятия, – поделился инженер ЦКБА Сергей Замарахин.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Рассказывает Николай Володьков, резчик металла:

Фото: Виктория ЯКУШИНА

– Я давно занимаюсь спортом. Постоянно участвую во многих состязаниях, проводимых в г. Туле. На корпоративных играх я во второй раз. Нравится, что соревнования проводятся среди спортсменов-любителей и можно побороться за награды с соперниками такого же уровня подготовки.

Победители

Все спортсмены-любители старались сражаться на уровне профессионалов: показывали отличные результаты, выкладывались по полной и боролись до конца. Кто-то был чуточку сильнее, кому-то повезло больше, но положительные эмоции от участия в Московских корпоративных играх получили все без исключения.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

По итогам соревнований были разыграны 42 комплекта медалей в 22 видах спорта.

В общем зачете команда ЦКБА привезла с собой 7 медалей.

Народный жим - 1 место Володьков Николай

Подтягивание – 2 место Володьков Николай

Большой теннис (мужской парный разряд) – 2 место Замарахин Сергей

Бег 1 500 м – 3 место Сехин Александр

Практическая стрельба – 3 место Воробьев Эдуард

Плавание на спине 50 м – 2 место Болебонова Ирина

Плавание вольным стилем – 3 место Болебонова Ирина

До встречи зимой!

В этом году спортсменов любителей ожидают еще одни корпоративные игры. Это будет зимний этап с такими видами спорта, как хоккей, беговые и горные лыжи, сноуборд. А в октябре трудовые коллективы станут гостями олимпийского города Сочи, где пройдет уже международный этап корпоративных игр.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Коллектив ЦКБА уже активно готовится к состязаниям, чтобы показать достойные результаты и привезти в город-герой Тулу очередные награды.