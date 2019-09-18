2019-09-18T10:23:59+03:00
Спорт

Не только оружием едины

Сотрудники АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» продемонстрировали свои спортивные таланты
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Виктория ЯКУШИНАФото: Виктория ЯКУШИНА
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Тульские оружейники испокон веков славились своими мастеровитыми руками и острыми умами. На их счету много достижений в области оборонной промышленности: известные всему миру комплексы ПВО «Панцирь-С1», боевые модули «Бахча-У», ПТРК «Корнет» и др. Однако отличаются они не только в труде, но и в спорте.

Возрождение спортивных традиций

14 сентября мастера из оружейной столицы – спортсмены трудового коллектива АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» – прибыли в Москву в знаменитый спорткомплекс «Лужники», где стали участниками поистине масштабного спортивного праздника - Московских корпоративных игр. Соревнования ВФСО «Трудовые резервы» прошли при поддержке Государственной корпорации «Ростех».

- Мы работаем над тем, чтобы возродить спортивные традиции проведения регулярных спартакиад в нашей стране, и уже сейчас при содействии «Ростеха» проводятся корпоративные игры по более чем 20 видам спорта четыре раза в год, - рассказал Президент ВФСО «Трудовые Резервы» Илья Галаев. - Наша корпоративная «олимпиада» дает спортсменам-любителям возможность почувствовать себя профессионалами и выступать на одних из лучших спортивных площадках.

Важность неформального общения

Работники тульского КБП, наряду с другими представителями организаций, входящими в холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы», представили свое предприятие и родной город сразу в нескольких дисциплинах. 33 участника команды показали результаты в десяти видах спорта: стритбол (женская и мужская команды), настольный теннис (мужчины и женщины), армрестлинг, дартс, практическая стрельба, шахматы, шашки, плавание, мини-футбол и пейнтбол.

Каждому из туляков удалось продемонстрировать максимум своих возможностей, показать высокие результаты и отлично провести время с коллегами. По их мнению, неформальное общение во время соревновательного процесса очень важно для трудового коллектива.

– Я участвую в корпоративных соревнованиях от КБП вот уже третий год – как только пришел работать на предприятие, – рассказал инженер-технолог КБП, капитан мужской команды по мини-футболу Александр Кураков. – На счету нашей команды множество наград, в числе которых и медали состязаний «Трудовых резервов». Важность таких мероприятий, как Корпоративные игры, можно оценить, посчитав количество их участников. С каждым годом приезжает все больше команд. Это здорово! Для нас состязания - способ провести время с пользой, пообщаться с коллегами из различных подразделений, сплотиться для будущей успешной работы. На предприятии нас поддерживают, всегда болеют и переживают за наши результаты. Мы, в свою очередь, стараемся оправдывать надежды всего коллектива.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Фото: Виктория ЯКУШИНА

– Московские корпоративные игры этого года стали для нашей команды уже третьими, – говорит экономист, капитан женской команды КБП по стритболу Елена Федотова. – В минувшем году мы стали медалистами – взяли «золото». Успехи стимулируют нас поддерживать статус победителей. Мы активно тренируемся в свободное время, чтобы и дальше покорять вершины. Это позволяет держать себя в хорошей физической форме, расслабляет после трудового дня. Корпоративные состязания должны проводиться и дальше, развиваться на благо предприятий-участников и здоровья их коллективов!

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Стоит отметить, что Елена отличилась в соревнованиях по шашкам, где заняла первое место.

Награды – победителям

Результаты соревнований в «Лужниках» были торжественно оглашены по завершении спортивного праздника. Организаторы вручили 42 комплекта медалей победителям в 22 видах спорта. АО «КБП» пополнили копилку наград 13 медалями: 8 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых. Стритбол: мужчины – 2 место, женщины – 3 место.

Мини-футбол: (серебряный плей-офф) – 1 место.

Настольный теннис: мужчины до 30 и свыше 35 лет – 1 место, женщины - 1 место.

Настольный теннис: (парные соревнования) – 1 место.

Шахматы: мужчины свыше 35 лет – 3 место, женщины – 1 место.

Шашки – 1 место.

Плавание (классическое и на спине) – два 3-их места.

Пейнтбол — техническое первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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