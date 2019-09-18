Новый вкусный фестиваль прошел в Туле

Программа мероприятия приятно удивила насыщенностью и разнообразием. Туляки и гости города могли не только познакомиться с кулинарными шедеврами разных национальных кухонь, но и продегустировать их.

Выбор угощений был очень велик! Молдавская диаспора угощала посетителей мамалыгой и запеченным мясом, на десерт можно было полакомиться армянскими сладостями и немецким штруделем, а затем утолить жажду русским сбитнем.

Все это пиршество проходило под «аккомпанемент» выступлений творческих коллективов и исполнителей с народными песнями, инструментальными композициями и танцами. Участники были в национальных костюмах, что придало празднику особый колорит и атмосферу всеобщего единения.

Фото: Алексей ФОКИН

- Культура народов России одна из самых многообразных в мире, - говорит Алексей Давлетшин, министр молодежной политики Тульской области. - На территории нашей страны проживают представители более 190 национальностей, каждый из которых по отдельности обладает своей неповторимой культурой. Сегодня мы проводим праздник национальных диаспор, которые есть в Тульской области. В мероприятии – 17 участников: среди них такие культуры, как русская, армянская, татарская, молдавская, еврейская, немецкая, дагестанская, туркменская, узбекская и многие другие. Есть даже представители Сирии и Камбоджи. Главная цель фестиваля – показать все многообразие народов, проживающих на тульской земле, познакомить с их национальными традициями.Одна из главных наших задач – патриотическое воспитание молодежи. Мы хотим показать, что Россия – многонациональная страна, и в единстве народов - сила нашей Отчизны!

Почетным гостем фестиваля стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона продегустировал национальные блюда, пообщался с представителями диаспор и гостями.

Губернатор поручил региональному министерству молодежной политики продолжить развивать межнациональное сотрудничество, а также порадовать Тульскую область молодежным национальным фестивалем в 2020 году.

Попробуй приготовить сам!

Основную часть программы составили увлекательные мастер-классы и интерактивы, которые вызвали большой интерес у гостей фестиваля: национальные блюда не только с аппетитом ели, но и учились их готовить.

Даша Замалаева своими руками слепила пряник в форме звездочки, но теперь ей не терпится попробовать и другие сладости. Пока девочка изучает «меню» на национальных стендах, беседуем с ее мамой.

Фото: Алексей ФОКИН

- Изначально шли сегодня в «Искру» на другое мероприятие, но, увидев всю эту красоту, решили поучаствовать в этом фестивале: здесь все так интересно и познавательно! Важно, что наша молодежь сможет сегодня соприкоснуться с культурами разных народов: это мощное объединяющее начало, способствующее сближению между людьми всех национальностей, - говорит Екатерина Замалаева.

Валентина Сауткина:

Фото: Алексей ФОКИН

- История национальных культур – достояние всей нашей страны. Каждый этнос, проживающий в России, уникален и интересен. Такие мероприятия способствуют нашему общему единению: народов много – страна одна!

Лилит Курегян:

- Приехала сюда из Плавска вместе со своей племянницей. Хочу, чтобы она с малых лет ощущала, сколь велика и разнообразна народная палитра России. Необходимо с детства знакомиться с культурами разных национальностей, уважать традиции всех народов – это важно для связи времен и поколений!

Фото: Алексей ФОКИН

…До самого вечера «Национальный квартал» радовал участников и гостей теплой, уютной атмосферой - словно в одном месте собрались все старые добрые друзья! Мы уверены - этот фестиваль станет новой любимой традицией для жителей Тульской области.