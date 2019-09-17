УФСБ России по Тульской области возглавил Дмитрий Гурдин

Геннадий Онищенко: Четырехдневка - не для когорты пьющих. Вот закроем бары в жилых домах - и это украсит досуг народа!

Экс-главсанврач и депутат Госдумы попытался внушить эту точку зрения нашему обозревателю Александру Гамову. Но он не сдался... [аудио]