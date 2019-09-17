УФСБ России по Тульской области возглавил Дмитрий Гурдин
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
Фото: Архив «КП»/Иван Вислов
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УФСБ России по Тульской области возглавил Дмитрий Гурдин. 17 сентября нового начальника ведомства представил губернатору Тульской области Алексею Дюмину руководитель Службы организационно-кадровой работы ФСБ России генерал-полковник Евгений Ловырев.
Ранее Дмитрий Гурдин занимал должность первого заместителя начальника УФСБ России по Новосибирской области.
Прежний руководитель генерал-майор Алексей Зиновьев Указом Президента Российской Федерации назначен на новый участок работы.
ИСТОЧНИК KP.RU