Туляки смогут увидеть Кубок Гагарина

17 сентября жители Тулы и Новомосковска могут увидеть Кубок Гагарина. В областном центре главный трофей КХЛ можно увидеть с 10:00 до 15:00 в атриуме кремля.

Фото: Алексей ФОКИН

Затем кубок отправится в Новомосковск. Его разместят в ЛД «Юбилейный» с 16:00 до 21:30.

Фото: Алексей ФОКИН

Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009.

Фото: Алексей ФОКИН

Первым обладателем Кубка стала команда «Ак Барс» из Казани. В 2019 году обладателем кубка стал ЦСКА.

Фото: Алексей ФОКИН

Кубок выполнен из серебра 925 пробы. Снаружи трофей покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета. С другой стороны изображен хоккеист (легенда гласит, что это Всеволод Бобров).

Фото: Алексей ФОКИН

По кругу его украшают маленькие шайбы. На них гравируют имена команд-победителей. На днище кубка изображена эмблема КХЛ.