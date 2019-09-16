Алексей Дюмин вручил тулякам награды

Туляков и жителей Тульской области поздравил с праздником губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. День Тульской области – это не только повод для торжества, но и возможность подвести итог сделанному, отметить самые значительные достижения и свершения за минувшие годы.

При поддержке губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина решаются важные задачи развития города-героя Тулы и всей нашей области в целом. Тульская область демонстрирует устойчивый рост по многим социально-экономическим показателям и выходит на лидирующие позиции в рейтингах областных центров Центрального федерального округа.

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«Во все времена на Тульской земле жили настоящие патриоты, преданные своему делу мастера, защитники Русского государства, - сказал, обращаясь к жителям региона, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Благодаря вашему трудолюбию, верности историческим традициям, любви к родной земле Тула остаётся не только оружейной столицей, но и крупным промышленным и культурным центром. Мы открываем новые предприятия, музеи, школы и детские сады, создаём современные благоустроенные общественные пространства, строим жилые дома и дороги».

Среди награждённых в этот знаменательный день и ведущий конструктор АО «КБП» Николай Сергеевич Голованов, удостоенный почётного звания Заслуженный конструктор Российской Федерации.

Окончив с отличием Тульский политехнический институт по специальности «Автоматические приводы» в 1972 году, Николай Сергеевич пришёл на работу в отделение 8. Инициативный по своей натуре, он сразу активно включился в работу. На протяжении всей своей конструкторской деятельности, а это ни много ни мало уже 47 лет, он успешно занимается разработками рулевых приводов ракет, прицелов и электронных блоков комплексов вооружения.

Разнообразие изделий указывает на незаурядные способности Николая Сергеевича, универсальность его как конструктора. На всех этапах своей трудовой деятельности он демонстрирует высокий профессионализм, компетентность в каждом деле, ответственность при выполнении порученной задачи.

Вклад Н.С. Голованова в создание военной техники велик. Его деятельность по достоинству оценена множеством наград, званиями. Он является обладателем более 15 авторских свидетельств на изобретения и патентов.

«Благодарю за высокую оценку моего труда и труда тех, кто работал все эти годы со мной рядом, в том числе и те коллективы, где я трудился», - сказал Николай Сергеевич после вручения ему награды губернатором Тульской области.

Всё своё умение, ответственный подход к работе Николай Сергеевич передаёт молодому поколению. В преемственности поколений – наша сила.

Тулякам есть чем гордиться, и есть куда двигаться дальше.