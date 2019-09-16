В Туле состоялась приемка ул. Оборонной

В Туле на улице Оборонной завершили ремонт. Здесь не только привели в порядок дорожное полотно, но и трамвайные пути, тротуары, фасады зданий. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Алексей ФОКИН

Ремонт улицы стартовал 3 июля. Работы поэтапно проводили на трех участках. Сначала от улицы Советской до ул. Колетвинова, затем от улицы Колетвинова до ул. Л. Толстого. Последним этапом стал участок от улицы Л. Толстого до ул. Кауля.

После того как его ремонт был завершен движение по ул. Оборонной открыли. Но работы продолжили.

Фото: Алексей ФОКИН

- Одно из условий приемки дорог по проекту, это приведение фасадов и заборов в нормативное состояние. В рамках масштабного ремонта в порядок привели 27 фасадов, заменено 200 метров забора, покрашено около 400 м забора, демонтировано 8 незаконных построек и снесено 3 аварийных дома, - отметил начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.

Фото: Алексей ФОКИН

16 сентября в ходе приемки ул. Оборонной качество ремонта проверили жители. После осмотра вынесли свой вердикт:

- Мы довольны, улица в хорошем состоянии.

- Наш дом на ул. Оборонной, выходит сюда, я как старшая по дому могу сказать, все очень хорошо и красиво, - говорит тулячка. - Но можно ли неудобный вопрос: надолго ли?

- Вопрос более чем удобный. Подрядчик на протяжении 6 лет несет гарантийные обязательства, - ответил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйств Алексей Крыгин. - Дополнительно могу сказать, что здесь применен асфальт, так называемый, ЩМА — щебеномастичная смесь. Это очень качественное покрытие.

Общая протяженность участка, который привели в порядок, - 2,4 км. На комплексный ремонт улицы Оборонной потратили 106 млн рублей.