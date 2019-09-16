2019-09-16T15:21:18+03:00
Общество

До празднования 500-летия Тульского кремля стартовал обратный отсчет

Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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До празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты стартовал обратный отсчет. Его ведут часы у башни Одоевских ворот. Их символический запуск состоялся 14 сентября.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Пазднование 500-летия кремля намечено на 2020 год. Соответствующий Указ подписал Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что ранее в Туле подобным образом запускали обратный отсчет до волшебного праздника — Нового года. Тогда областная столица носила статус новогодней столицы.

Часы обратного отсчёта до юбилея Тульского кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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