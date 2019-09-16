Житель Тульской области пытался ограбить ювелирный магазин

В Ефремове местный житель пытался ограбить ювелирный магазин. Ночью он камнем стекло входной двери и и проник внутрь.

Его целью были деньги. В торговом зале мужчина искал, где они они могут храниться.

В это время его обнаружили и задержали прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники охранной организации.

- В момент разбития витрины сработала сигнализация, поэтому информация о проникновении в ювелирный магазин поступила в кратчайшие сроки, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

36-летнего безработного местного жителя доставили в отдел для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 30, 158 УК РФ.