Дмитрий Миляев назначен первым заместителем главы администрации Тулы
Дмитрия Вячеславовича уже представили руководящему составу городской администрации
Фото: Алексей ФОКИН
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Первым заместителем главы администрации Тулы назначен Дмитрий Миляев. 17 сентября Евгений Авилов на оперативном совещании представил его руководящему составу городской администрации.
Отметим, что ранее Дмитрий Миляев занимал должность заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU