Жители региона отпраздновали День Тульской области
Жители региона отпраздновали День Тульской области. Масштабные торжества прошли 14 сентября. Целый день в областном центре работали различные концертные и интерактивные площадки.
Фото: Правительство Тульской области
В Тульском кремле прошла Первая Всероссийская ярмарка мастеров «Тула – мастерская России». В ней приняли участие мастера и ремесленники из 17 регионов России. Они представили сувениры и изделия, отражающие региональный колорит: белгородские игрушки, белевское и елецкое кружево, тарусская керамика, тамбовский войлок и другие.
Около башни Одоевских ворот в тульском кремле состоялся символический запуск обратного отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты.
Фото: Правительство Тульской области
Не скучали туляки и на улице Металлистов. Здесь работали аниматоры, проводили мастер-классы, показывали спектакли, танцевальные и цирковые представления, эпизоды исторического фехтования.
Фото: Правительство Тульской области
Интерактивные площадки работали в рамках завершения летнего туристического сезона «Тула. Лето. Море путешествий».
Фото: Правительство Тульской области
На Казанской набережной прошел молодежный АРТ-фестиваль «Тульский формат», а в городском пространстве «Искра» - фестиваль «Национальный квартал».
Фото: Алексей ФОКИН
Жители и гости города продегустировали кулинарные шедевры разных национальных кухонь. Со сцены звучали народные песни, инструментальные композиции и танцами.
Фото: Алексей ФОКИН
Основную часть программы составили разнообразные мастер-классы и интерактивы.
Фото: Алексей ФОКИН
Вечером в Тульском кремле состоялся показ музыкального спектакля «Сказание о деве Тулянке».
Фото: Правительство Тульской области
В нем воссозданы драматические и героические страницы древней тульской истории.
Фото: Правительство Тульской области
В основу сценария «Сказание о деве Тулянке и Засечной черте» легли исторические открытия, результаты работ археологов, строки хроник и летописных документов.
Фото: Правительство Тульской области
Затем на сцене выступила известная российская исполнительница Варвара.
ИСТОЧНИК KP.RU