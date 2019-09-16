Жители региона отпраздновали День Тульской области. Масштабные торжества прошли 14 сентября. Целый день в областном центре работали различные концертные и интерактивные площадки.

Фото: Правительство Тульской области

В Тульском кремле прошла Первая Всероссийская ярмарка мастеров «Тула – мастерская России». В ней приняли участие мастера и ремесленники из 17 регионов России. Они представили сувениры и изделия, отражающие региональный колорит: белгородские игрушки, белевское и елецкое кружево, тарусская керамика, тамбовский войлок и другие.

Около башни Одоевских ворот в тульском кремле состоялся символический запуск обратного отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты.

Фото: Правительство Тульской области

Не скучали туляки и на улице Металлистов. Здесь работали аниматоры, проводили мастер-классы, показывали спектакли, танцевальные и цирковые представления, эпизоды исторического фехтования.

Фото: Правительство Тульской области

Интерактивные площадки работали в рамках завершения летнего туристического сезона «Тула. Лето. Море путешествий».

Фото: Правительство Тульской области

На Казанской набережной прошел молодежный АРТ-фестиваль «Тульский формат», а в городском пространстве «Искра» - фестиваль «Национальный квартал».

Фото: Алексей ФОКИН

Жители и гости города продегустировали кулинарные шедевры разных национальных кухонь. Со сцены звучали народные песни, инструментальные композиции и танцами.

Фото: Алексей ФОКИН

Основную часть программы составили разнообразные мастер-классы и интерактивы.

Фото: Алексей ФОКИН

Вечером в Тульском кремле состоялся показ музыкального спектакля «Сказание о деве Тулянке».

Фото: Правительство Тульской области

В нем воссозданы драматические и героические страницы древней тульской истории.

Фото: Правительство Тульской области

В основу сценария «Сказание о деве Тулянке и Засечной черте» легли исторические открытия, результаты работ археологов, строки хроник и летописных документов.

Фото: Правительство Тульской области

Затем на сцене выступила известная российская исполнительница Варвара.