Тульский «Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 1:3

В пятницу 13-е в Санкт-Петербурге на стадионе с одноименным названием города состоялся футбольный матч между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом». Игра завершилась проигрышем туляков, счет 1:3.

Напомним, что несколько фанатов отправились подержать тульских футболистов. Для болельщиков выделили две трибуны.

Следующую игру «Арсенал» проведет 22 сентября с «Уралом». Команды встретятся в Туле.