2019-09-13T22:01:18+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 1:3

Матч состоялся в Санкт-Петербурге
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В пятницу 13-е в Санкт-Петербурге на стадионе с одноименным названием города состоялся футбольный матч между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом». Игра завершилась проигрышем туляков, счет 1:3.

Напомним, что несколько фанатов отправились подержать тульских футболистов. Для болельщиков выделили две трибуны.

Следующую игру «Арсенал» проведет 22 сентября с «Уралом». Команды встретятся в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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