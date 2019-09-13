В Тульской области археологи нашли одно из самых ранних древнерусских поселений

Археологи завершили раскопки на Пустом Красном городище. Специалисты столкнулись с одним из самых ранних древнерусских поселений в верховьях Дона.

Фото: Роман Солопов

Найденные керамические обломки позволяют предполагать, что посуда была сделана на 50-80 лет ранее той даты, которую было принято считать началом заселения Куликова поля.

На это указывают форма краев сосудов (венчиков горшков), цвет, состав глины, из которой делалась керамика, орнамент, нанесенный на поверхность сосудов. Гипотезу подтверждают и другие находки – стеклянные бусины, нательный крестик, железные ножи, шило.

- Долгое время историки и археологи, работавшие на Куликовом поле, считали, что первопоселенцы появились на этой территории где-то в конце XII – начале XIII веков и происходило оно с северо-востока – со стороны Пронского и Рязанского княжеств, - сообщили в музее-заповеднике "Куликово поле".

Фото: Роман Солопов

В отличии от других подобных объектов Куликова поля найденное городище было заселено. Археологи раскопали остатки наземных жилищ и хозпостроек с каркасно-столбовой конструкцией стен, деревянными крышами, присыпанными землей. Стены таких домов были обмазаны фиолетовой глиной, принесенной издалека.

Фото: Роман Солопов

Начальник экспедиции, кандидат исторических наук Михаил Гоняный полагает, что первопоселенцы пришли в эту местность в первой половине – середине XII века. Южные районы Тульского края заселялись из земель, которые принадлежали княжескому дому Святославовичей.