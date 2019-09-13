В Туле стартовал чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»
В Туле проходит III Региональный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Фото: Алексей ФОКИН
130 участников соревнуются по 22 компетенциям в 3 категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты».
Фото: Алексей ФОКИН
Чемпионат проходит на базе двух техникумов и колледжа в областном центре.
Фото: Алексей ФОКИН
13 сентября началась практическая часть.
Абилимпикс в Туле.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Победители регионального этапа примут участие в V Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве. Он состоится в ноябре.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU