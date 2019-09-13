В Туле стартовал чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

В Туле проходит III Региональный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Фото: Алексей ФОКИН

130 участников соревнуются по 22 компетенциям в 3 категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты».

Фото: Алексей ФОКИН

Чемпионат проходит на базе двух техникумов и колледжа в областном центре.

Фото: Алексей ФОКИН

13 сентября началась практическая часть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/731889" frameborder="0"></iframe> Абилимпикс в Туле.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Победители регионального этапа примут участие в V Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве. Он состоится в ноябре.

Фото: Алексей ФОКИН