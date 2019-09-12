2019-09-12T17:59:53+03:00
Общество

Какие грибы можно найти в тульских лесах в сентябре

Туляки делятся уловом в соцсетях
Поделиться:
Фото: Елена ТитоваФото: Елена Титова

Сентябрь — время для любителей тихой охоты собирать урожай в лесу. Туляки делятся уловом в соцсетях, публикуя фотографии грибов: от небольших лисичек до белых, которые еле умещаются в ладонях.

Фото: Анжелика Юданова

Фото: Анжелика Юданова

Тем менее, жители все же надеются на дожди. Они помогут увеличить содержимое корзинок. Сейчас их пополняют в основном грузди осиновые, белые, лисички, подосиновики, подберезовики.

Фото: Ирина Магиневская

Фото: Ирина Магиневская

Тем не менее, специалисты призывают к лесной добыче относиться с осторожностью.

Фото: Анастасия

Фото: Анастасия

Летом в Ефремовском и Новомосковском районах 4 человека отравились условно съедобными грибами - «толкачиками».

Фото: Виктория Степанова

Фото: Виктория Степанова

Впрочем, есть и те, кто для себя уже закрыл грибной сезон до октября, когда можно будет собирать опята.

Фото: Елена Клеменкова

Фото: Елена Клеменкова

Основные правила грибника:

- собирать только те грибы, съедобные качества которых Вам известны;

- не пробовать на вкус незнакомые грибы;

- собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;

- собирать следует только молодые, не переросшие грибы;

- не откладывать обработку собранных грибов на следующий день;

- собирать грибы только в корзину или лукошко, так как грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты или пластмассовые ведра, хранятся там без доступа воздуха и быстро портятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области женщина чуть не сбила сотрудника полиции
В ТМИИ из Третьяковки привезли картину Рокотова, которую музей пытался приобрести в 80-х
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
13 сентября в Туле ограничат движение
В Тульской области водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка
В Тульской области рецидивист пытался ограбить дом
Туляки назвали предполагаемый источник зловония в городе
В Тульской области больше недели ищут пропавшего мужчину
Ряд депутатов Тульской областной Думы сложили свои полномочия
13-14 сентября волейбольная «Тулица» сыграет с клубом Суперлиги
В Большой Туле произошло ДТП с перевертышем
Туляки могут выбрать «Народного участкового-2019»
В Туле на ул. Демидовская Плотина ограничили движение транспорта
Жительница Тульской области угнала мотоцикл
13 сентября в Туле ограничат движения на ул. Пушкинской
Для ценителей живописи: тулякам расскажут, как отличить подлинник картины от копии
Погода в Туле 12 сентября: тепло и сухо
В Тульской области сгорела хозпостройка: есть пострадавший