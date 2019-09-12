Какие грибы можно найти в тульских лесах в сентябре

Сентябрь — время для любителей тихой охоты собирать урожай в лесу. Туляки делятся уловом в соцсетях, публикуя фотографии грибов: от небольших лисичек до белых, которые еле умещаются в ладонях.

Фото: Анжелика Юданова

Тем менее, жители все же надеются на дожди. Они помогут увеличить содержимое корзинок. Сейчас их пополняют в основном грузди осиновые, белые, лисички, подосиновики, подберезовики.

Фото: Ирина Магиневская

Тем не менее, специалисты призывают к лесной добыче относиться с осторожностью.

Фото: Анастасия

Летом в Ефремовском и Новомосковском районах 4 человека отравились условно съедобными грибами - «толкачиками».

Фото: Виктория Степанова

Впрочем, есть и те, кто для себя уже закрыл грибной сезон до октября, когда можно будет собирать опята.

Фото: Елена Клеменкова

Основные правила грибника:

- собирать только те грибы, съедобные качества которых Вам известны;

- не пробовать на вкус незнакомые грибы;

- собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;

- собирать следует только молодые, не переросшие грибы;

- не откладывать обработку собранных грибов на следующий день;

- собирать грибы только в корзину или лукошко, так как грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты или пластмассовые ведра, хранятся там без доступа воздуха и быстро портятся.