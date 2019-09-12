Какие грибы можно найти в тульских лесах в сентябре
Сентябрь — время для любителей тихой охоты собирать урожай в лесу. Туляки делятся уловом в соцсетях, публикуя фотографии грибов: от небольших лисичек до белых, которые еле умещаются в ладонях.
Фото: Анжелика Юданова
Тем менее, жители все же надеются на дожди. Они помогут увеличить содержимое корзинок. Сейчас их пополняют в основном грузди осиновые, белые, лисички, подосиновики, подберезовики.
Фото: Ирина Магиневская
Тем не менее, специалисты призывают к лесной добыче относиться с осторожностью.
Фото: Анастасия
Летом в Ефремовском и Новомосковском районах 4 человека отравились условно съедобными грибами - «толкачиками».
Фото: Виктория Степанова
Впрочем, есть и те, кто для себя уже закрыл грибной сезон до октября, когда можно будет собирать опята.
Фото: Елена Клеменкова
Основные правила грибника:
- собирать только те грибы, съедобные качества которых Вам известны;
- не пробовать на вкус незнакомые грибы;
- собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;
- собирать следует только молодые, не переросшие грибы;
- не откладывать обработку собранных грибов на следующий день;
- собирать грибы только в корзину или лукошко, так как грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты или пластмассовые ведра, хранятся там без доступа воздуха и быстро портятся.
ИСТОЧНИК KP.RU