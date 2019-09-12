В центре Тулы открылся музей советской игрушки

7 сентября, в День города, в Туле открылся еще один интересный музей — музей советской игрушки. Он находится в одном из центральных туристических мест города — на ул. Металлистов.

Фото: Алексей ФОКИН

Экспонаты музея принадлежат частной коллекции тулячки Любови Исайченко, она же и является хозяйкой музея. Свою коллекцию Любовь Исайченко собирала на протяжении семи лет. По ее словам, какие-то игрушки достались ей от мамы, какие-то от бабушки, но большая часть попала к ней в руки с блошиного рынка или перешла от других коллекционеров. Идея создать музей пришла тулячке, когда в собственной квартире коллекция стала занимать уже слишком много места. Тогда Любовь Исайченко решила поделиться ей и с другими.

Каждый экспонат — это история чьего-то детства: вместе с этими игрушками и играли и взрослели. Практически каждый посетитель, увидев коллекцию, узнает в ней и «свое». Музей советской игрушки никого не сможет оставить равнодушным — здесь каждый взрослый сможет вновь вернуться в детство, а самые маленькие посетители смогут посмотреть игрушки, которые они, скорее всего, нигде больше не увидят.

Фото: Алексей ФОКИН

В музее туляков ждут куклы и пупсы разных размеров и возраста (даже негритята), плюшевые медвежата, чебурашки, лошадки-качалки, лошадки-каталки, кукольная мебель и посуда, а также елочные украшения. Самые старые «обитатели» музея — кукла Марта, мягкий медвежонок и куколка, у которой крутится голова и можно выбрать одно из трех лиц. Всем им уже около ста лет.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Часть игрушек представлена в витринном варианте, а часть находится для гостей в свободном доступе — их можно взять в руки и даже немного поиграть.

Работа нового тульского музея планируется со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Понедельник — выходной.