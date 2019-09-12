2019-09-12T12:21:18+03:00
Звезды

В Туле открылась выставка художника, пишущего картины ногой

На экспозиции представлено порядка 50 работ Владимира Тарунтаева [фото]
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Выставочном зале Тулы открылась выставка художника, пишущего картины левой ногой. Инвалид I группы Владимир Тарунтаев с рождения страдает церебральным параличом.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Его полотна отличает высокая степень мастерства и точности техники. В его копилке множество работ разных жанров - портреты, натюрморты, пейзажи, выполненные акварелью или маслом...

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На экспозиции представлено около 50 работ художника. Среди них - графика и живопись. Центральное место занимает автопортрет. Картина получила название «Преодоление». На полотне художник изображен за работой.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Владимир Тарунтаев обладатель множества наград. В их числе почетная грамота от Владимира Путина «За заслуги в развитии отечественной культуры, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Работы художника находятся в частных коллекциях Тулы, Москвы, Мценска, США, Греции. Англии, Испании, Швейцарии.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Первую картину Владимир Николаевич написал в 25 лет.

- В душе было море эмоций, которые рвались наружу. И они вылились в виде красок на холсте, - рассказывал мастер.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Как только художник осознал свое призвание, он заочно получил высшее художественное образование в столице. Сейчас Владимир Тарунтаев состоит в Международной ассоциации художников, пишущих ртом и ногой.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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