В Туле открылась выставка художника, пишущего картины ногой
В Выставочном зале Тулы открылась выставка художника, пишущего картины левой ногой. Инвалид I группы Владимир Тарунтаев с рождения страдает церебральным параличом.
Фото: Алексей ФОКИН
Его полотна отличает высокая степень мастерства и точности техники. В его копилке множество работ разных жанров - портреты, натюрморты, пейзажи, выполненные акварелью или маслом...
Фото: Алексей ФОКИН
На экспозиции представлено около 50 работ художника. Среди них - графика и живопись. Центральное место занимает автопортрет. Картина получила название «Преодоление». На полотне художник изображен за работой.
Фото: Алексей ФОКИН
Владимир Тарунтаев обладатель множества наград. В их числе почетная грамота от Владимира Путина «За заслуги в развитии отечественной культуры, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность».
Фото: Алексей ФОКИН
Работы художника находятся в частных коллекциях Тулы, Москвы, Мценска, США, Греции. Англии, Испании, Швейцарии.
Фото: Алексей ФОКИН
Первую картину Владимир Николаевич написал в 25 лет.
- В душе было море эмоций, которые рвались наружу. И они вылились в виде красок на холсте, - рассказывал мастер.
Фото: Алексей ФОКИН
Как только художник осознал свое призвание, он заочно получил высшее художественное образование в столице. Сейчас Владимир Тарунтаев состоит в Международной ассоциации художников, пишущих ртом и ногой.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU