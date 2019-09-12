2019-09-12T09:50:00+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Токарева легковушка повалила светофор

Автомобиль получил серьезные повреждения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Дмитрий КурковФото: Дмитрий Курков
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В Туле на ул. Токарева легковушка повалила светофор и буквально обогнула его. Соответствующие кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.

Фото: Дмитрий Курков

Фото: Дмитрий Курков

ДТП произошло в ночь на 12 сентября рядом с пешеходным переходом. Предполагается, что водитель не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар, на пути встретила препятствие — светофор.

Фото: Дмитрий Курков

Фото: Дмитрий Курков

От удара у автомобиля отвалились госномера. На земле оказалась и табличка от дорожного знака. Подробности случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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