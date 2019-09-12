В Туле на ул. Токарева легковушка повалила светофор
Автомобиль получил серьезные повреждения
Фото: Дмитрий Курков
Изменить размер текста:
В Туле на ул. Токарева легковушка повалила светофор и буквально обогнула его. Соответствующие кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.
Фото: Дмитрий Курков
ДТП произошло в ночь на 12 сентября рядом с пешеходным переходом. Предполагается, что водитель не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар, на пути встретила препятствие — светофор.
Фото: Дмитрий Курков
От удара у автомобиля отвалились госномера. На земле оказалась и табличка от дорожного знака. Подробности случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU