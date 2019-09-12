В Туле на ул. Токарева легковушка повалила светофор и буквально обогнула его. Соответствующие кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.

Фото: Дмитрий Курков

ДТП произошло в ночь на 12 сентября рядом с пешеходным переходом. Предполагается, что водитель не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар, на пути встретила препятствие — светофор.

Фото: Дмитрий Курков

От удара у автомобиля отвалились госномера. На земле оказалась и табличка от дорожного знака. Подробности случившегося выясняются.