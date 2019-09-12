В Туле готовят к открытию выставку картин из Третьяковки

13 сентября жители смогут увидеть шедевры портретного искусства из Государственной Третьяковской галереи. Проект стал подарком тулякам к 100-летию музея изобразительных искусств. Именно здесь в трех залах будут представлены портреты разных жанров - парадные и камерные, двойные и парные, групповые и семейные. Всего 25 полотен кисти выдающихся живописцев.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Открытие выставки «Живопись из Государственной Третьяковской галереи. Русский портрет XVIII – первой половины XIX века» для широкой общественности состоится в пятницу. Сейчас идут активные подготовительные работы. Портреты уже доставили в музей и начали развешивать.

- Третьяковка — это дом передвижников. Не случайно ее так называют. Третьяков собирал в основном работы передвижников, жанристов. Но все-таки на портреты обращал внимание, - рассказывает Людмила Маркина, куратор выставки, заведующая отделом живописи XVIII - первой половины XIX века Третьяковской галереи. - Наш раздел XVIII – первой половины XIX века сложился не при Третьякове. Хотя он покупал [портреты]. Не сразу. Но потом он обратил внимание на старых мастеров, как мы говорим. Скажем, при его жизни 11 работ Боровиковского он купил. Была одна работа Рокотова, 2-3 Левицкого. Если говорить об истории создания [коллекции портрета], то в основном это 1920-е гг, послереволюционные годы, когда закрывались усадьбы, разорялись дворянские гнезда. Из частных собраний много работ. Для нашего отдела 20 век был золотой. Мы получили много произведений Рокотова, Струйского и т. д. У нас сложилась хорошая коллекция портрета. Поэтому мы вполне могли щедро поделиться несколькими работами.

Фото: Мария ВЛАСОВА

В экспозиции в тульском музее будут представлены все значимые имена - В. Боровиковский, К. Брюлов, А. Венецианов, Ф. Горецкий, Г. Грот, А. Егоров, С. Зарянко, О. Кипренский, Д. Левицкий, Т. Нефф, П. Орлов, Ф. Рокотов, М. Скотти, Ф. Топоров, В. Тропинин, П. Шамшин, В. Шебуев. Они охватывают период с 1745 по 1850 год.

- Мне было важно показать всех корифеев портретного жанра и в то же время различные типологии жанра, - подчеркивает Людмила Маркина.

Фото: Мария ВЛАСОВА

В экспозиции есть пересечение с Тульской областью. Самое раннее произведение — портрет известного тульского промышленника Акинфия Демидова кисти Георга Христофа Грота, немецкого придворного живописца императрицы Елизаветы Петровны. Этот портрет называют редким. Авторское повторение, есть только в Нижнем Тагиле.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Одной из самых выдающихся картин выставки станет «Портрет детей Волконских с арапом» (1843) Карла Брюллова. Выставка также включает образы князя Дмитрия Голицына и графа Александра Хвостова, опекуна Московского воспитательного дома Петра Вырубова, а также владелицы пансиона благородных девиц в Петербурге Марии Мюссар.

К слову, в этом составе полотна еще ни разу не путешествовали. Кроме того, с каждой работой связана определенная история. Например, интересен путь попадания в коллекцию галереи холста выдающегося русского художника Д. Левицкого - портрет Марии Ивановны Мюссар.

Более века полотно принадлежало семейству Мюссар. Затем его планировали приобрести в галерею, однако этого не случилось. Портрет выставляли на Таврической выставке, а после его след затерялся. Только в 80-х гг. по рекомендации сотрудников Третьяковской галереи она была приобретена на аукционе «Сотбис» и возвратилась на родину.

Выставка будет работать до 30 ноября.

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