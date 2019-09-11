Наша цель – делать города Тульского региона комфортнее

В этом году в программу включено 320 дворовых и 30 общественных территорий во всех 26 муниципалитетах региона.

5 сентября министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков проконтролировал ход работ в Узловой, Донском и Северо-Задонске. В рейд с участием министра отправились и представители СМИ.

- По поручению губернатора Алексея Дюмина в 2019 году на благоустройство из бюджета Тульской области дополнительно выделено более 208 млн рублей - это почти 45 % от федерального объема средств. Таким образом, общее финансирование программы в нынешнем году порядка 800 млн рублей. С этого года большое внимание уделяется городам, в том числе районным, повышению качества городской среды. Такая задача поставлена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», - подчеркнул Олег Дючков. - Проект находится в активной стадии реализации. Во всех муниципалитетах заключены контракты. Завершено благоустройство 135 объектов, 67 из них приняты с участием жителей и общественных организаций. Проект заслужил доверие жителей, они активно участвуют в нем. Напомню, что программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Тульской области с 2017 года. За прошедший год благоустроено 572 объекта, в этом планируем 350 объектов: 320 дворов и 30 общественных пространств. В рамках проекта муниципальные образования области активно участвуют в конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. С 2018 года в различных номинациях победили Крапивна, Чекалин, Венев и Богородицк. Первые два реализуются в 2019 году, еще два будут закончены в 2020 году. Уверен, что программа будет продолжена при активном участии жителей, и наши города станут еще комфортнее.

Новый сквер появится в Узловой

Одна из остановок – город Узловая. В этом году здесь в программу «ФКГС» вошли 18 дворовых и 1 общественная территория. Министр проинспектировал ход работ по благоустройству нового сквера «Героев России».

Фото: Алексей ФОКИН

Здесь планируется обустроить пешеходные дорожки, освещение, детские и спортивные площадки, установить скамейки, высадить деревья. На месте бывшего пустыря несколько лет назад возвели новый микрорайон «Радужный», в котором живет около 3,5 тысяч узловчан.

Переселенцы из аварийного жилья стали обладателями новых квартир, окна которых скоро будут выходить на новый сквер «Героев России», где работы выполнены на 60 %. Сдача объекта запланирована на сентябрь.

Николай Терехов, глава администрации МО Узловский район:

- Сквер имеет три радиуса, соединенных дорожками. Здесь будут две детские площадки для разного возраста, две спортивные - одна игровая, вторая для занятий силовыми видами спорта. Запланированы волейбольная площадка и зона тишины для мам с колясками. Общий проект по смете был более 25 млн рублей, после аукционных торгов мы получили экономию, сейчас смета на 22,6 млн рублей. Сквер входит в Парк культуры и отдыха машиностроителей, который соединяется со стадионом. В итоге город получил единую большую благоустроенную территорию, где можно отдыхать и заниматься спортом. При благоустройстве сквера особое внимание мы уделили пожеланиям узловчан по пешеходным дорожкам: они будут там, где людям удобно и привычно ходить.

- Благоустройство территории и создание сквера «Героев России» - только первый этап, - продолжает Николай Терехов. - Здесь будут чтить память о Героях Советского Союза и соцтруда. Узловая гордится и великими разведчиками, и нашим земляком Авраамием Завенягиным, который создавал ядерный щит нашей страны. Думаю, что такое соприкосновение досуга с историческими моментами поможет в комфортной форме познавать историю нашему молодому поколению, расти патриотами Отечества. После общения с жителями Николай Николаевич провел мастер-класс для местных ребятишек по владению мячом и футболу.

Виктор Быткэ, представитель подрядчика:

- Это очень серьезный по площади объект, интересный и достаточно кропотливый: не искусственно созданная ровная поверхность, а ландшафт, который благоустраивается в том виде, в котором есть. Его длина 675 м, ширина от 60 до 300 м. Общая площадь - 5470 кв. м. При любых условиях работу нужно выполнить качественно и в срок. К нашей беседе присоединяются местные жители. Нина Притула, председатель общественного территориального совета, жительница дома № 35 по ул. Радужной: - Дома у нас красивые, и хотелось, чтобы рядом с ними было что-то красивое, доброе. И дети, и подростки, и пенсионеры - здесь каждый сможет найти отдых на свой вкус. Кстати, у нас тут дети со всего города гуляют. Мы счастливы, что благодаря усилиям областных и местных властей скоро появится такой замечательный сквер!

Маргарита Сафонова, старшая по дому № 27 на ул. Горького:

- То, что здесь было еще пару месяцев назад, представляло собой нелицеприятное зрелище: заросли, кусты, мусор, антисоциальные личности собирались… А теперь здесь тихо и хорошо: мы очень рады новому скверу!

… а в Донском уже готов

Еще одна точка рейда - Донской. Благоустройство «Сквера Победы» на ул. Октябрьской уже завершено. Сквер получился уютным и ярким. Площадка разделена на сектора для отдыха, спорта, фотосессий.

Фото: Алексей ФОКИН

Главная зона - мемориал со звездами Славы, на котором размещены фамилии четырех тысяч дончан, не вернувшихся с полей Великой Отечественной… Мемориал возвели на спонсорские средства. Сквер полюбился жителям, стал точкой, куда приезжают для фото новобрачные.

Виктор Раст, председатель совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов г. Донского:

- Необходимость возведения такого объекта в городе назрела давно. Раньше в Донском не было такого места, где могли собраться ветераны. Этот сквер важен для патриотического воспитания - здесь расположены звезды Славы, на которых фамилии наших земляков - дончан, отдавших жизнь за свободу Родины. Наши библиотека и музей провели большую работу по составлению списков, по созданию Книги памяти. Кстати, в этом году в Донском идет благоустройство еще 13 дворовых территорий!

- В рейтинговом голосовании жителей 2019 года у нас победила общественная территория «Зона отдыха «Пляж». Это рабочее название, уже разрабатывается концепция: до 15 сентября она будет готова, и мы проведем обсуждение с населением. Хотим сделать народную зону отдыха. Наша цель - бесплатная и любимая жителями общественная территория, - говорит Руслан Бутов, глава администрации г. Донской.

Олег Дючков обратил внимание на необходимость борьбы с «визуальным» мусором, предложил установить на благоустраиваемых объектах указатели с информацией о нацпроекте. В следующем году при разработке дизайн-проектов министр предложил искать новые подходы, подключая к работе молодых архитекторов и урбанистов.

Город начинается во дворе

Северо-Задонск – еще один пункт рейда. Здесь в одном из микрорайонов Олег Дючков осмотрел ремонт сразу четырех дворов рядом с домами на ул. Школьной, где асфальтировали проезжую часть, обустроили парковочный карман и пешеходную дорожку. Все это стало возможным благодаря активному участию местных жителей:

Вера Шимлянская, старшая по дому на ул. Школьная, 43:

- Мы сразу поняли, что участие в «Народном бюджете» - единственный выход благоустроить нашу территорию. В этом году нам удалось попасть в эту программу, на условиях софинансирования нами были собраны свыше 126 тыс. рублей. Теперь здесь все преобразилось: положен новый асфальт, установлены лавочки, спилены сухие деревья. А как рада наша детвора: им теперь есть где безопасно покататься на велосипедах и роликах. Мы благодарны нашей администрации, которая постоянно контролировала качество всех работ – теперь наши дворы получили второе рождение!

- Одна из главных целей проекта — повышение индекса качества городской среды: это сложные интегральные показатели, которые учитывают все аспекты комфортности проживания в населенном пункте. В этом году индекс рассчитывается впервые, и в ноябре мы его узнаем, получив стартовые значения для 19 городов Тульской области. Наша цель — ежегодно увеличивать этот индекс качества, чтобы к 2024 году он стал выше на 30 %, - подвел итог поездки Олег Дючков.