Алексей ДЮМИН: Для снижения аварийности на дорогах надо использовать весь комплекс мер

На протяжении последних нескольких лет обстановка в сфере дорожно-транспортной аварийности в Тульской области характеризуется снижением количества ДТП, в т. ч. со смертельным исходом. Перед регионом стоит обозначенная Президентом России задача: к 2024 году добиться снижения смертности населения от ДТП в 3,5 раза.

В ходе совещания с докладом выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:

- За прошедшие 8 месяцев общее число ДТП на дорогах Тульской области уменьшилось на 3,4 %. Сократилось и число погибших, и пострадавших в ДТП на 2,3 % и 3,5 % соответственно. Комплекс мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения реализуется в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Тульской области» на 2018-2025 годы госпрограммы Тульской области «Повышение общественной безопасности населения в Тульской области».

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработаны 3 региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

По проекту «Дорожная сеть» на региональных дорогах обустроены все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений, нанесено более 2,5 тысяч км. дорожной разметки, установлено почти 2,5 тыс. дорожных знаков, до конца ноября в планах установить 37 тыс. погонных метров барьерного ограждения, до 1 декабря недостающее освещение появится почти на 54 км местных автодорог.

Одна из главных причин ДТП – высокая скорость

По проекту «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства» в текущем году запланировано увеличение количества камер фиксации нарушений скоростного режима. В октябре установят 10 таких комплексов, еще 20 стационарных камер появятся на региональных дорогах в следующем году. А в ближайшее время, учитывая эффект привыкания, министерство совместно с ГИБДД перенесет в места концентрации ДТП 20 стационарных комплексов фотовидеофиксации.

- До конца этого года мы установим 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Система будет не только фиксировать нарушения параметров транспорта, но и превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу и объезд по обочине, - отметил Родион Дудник.

В рамках проекта «Безопасность дорожного движения» в области проводятся профилактические мероприятия в сфере безопасности дорожного движения, детей обучают правилам дорожного движения, идет работа с родителями.

Родион Дудник отметил, что культуру поведения на дороге необходимо воспитывать с детства! Ребята участвуют во всероссийских и региональных конкурсах, месячниках безопасности дорожного движения. Продолжается показ социальных роликов о жизненно важных правилах поведения на дорогах. В планах создание родительских патрулей.

- В целях повышения оперативности и качества оказания медицинской помощи любое ДТП, независимо от количества пострадавших, категорируется диспетчером центра медицины катастроф как чрезвычайная ситуация, и бригада врачей направляется к месту ДТП незамедлительно, - подчеркнул Родион Дудник.

Чтобы ДТП стало меньше

- В прошлом году нам удалось добиться рекордного снижения количества погибших за последние 30 лет. Самая частая причина смертности в результате ДТП - столкновения автомобилей на дорогах вне населенных пунктов. Значительный процент летальных исходов приходится на наезды на пешеходов, - отметил начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Вячеслав Лопатников.

Начальник УМВД по Тульской области Сергей Галкин сообщил, что для того, чтобы «закрыть» потребность региона в камерах видеофиксации, необходимо закупить еще 200 таких комплексов. Алексей Дюмин поручил региональному минтрансу совместно с минфином проработать этот вопрос и в следующем году приобрести видеокамер сверх запланированного объема 20 единиц.

- В рамках поручения Президента нам предстоит отработать вопросы установки камер на особо аварийных участках. Мы хорошо понимаем карту аварийности Тульской области, для снижения числа ДТП необходимо привлечение всех механизмов. Это, прежде всего, наличие камер, которые должны быть выведены в общедоступный контур, - отметил глава региона.

Алексей Дюмин дал ряд поручений относительно повышения безопасности детей: региональному министру образования Алевтине Шевелевой поручено проработать возможность на регулярной основе, используя игровые формы обучения, проводить дополнительные занятия для школьников по безопасности дорожного движения и правилам оказания первой помощи.

- Сегодня мы находимся в «зеленой зоне»: в области наблюдается снижение общего числа ДТП, но увеличивается количество аварий с участием детей. Для «перелома» ситуации нужно использовать весь комплекс мер и по линии министерства транспорта, и министерства образования, и правоохранительных структур, - подвел итог Алексей Дюмин.