Глава города Тулы Юрий Цкипури: От активности туляков на выборах зависит будущее города

На избирательном участке № 1535 голосовал и Глава города Тулы Юрий Цкипури:

– Сегодня важный день для Тульской области и города-героя Тулы: выборы депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва, депутатов Тульской городской Думы 6-го созыва и в муниципальные органы местного самоуправления в 17 муниципалитетах. Я как активный гражданин, активный туляк пришел на избирательный участок, чтобы исполнить гражданский долг. Уверен, туляки не останутся равнодушными к судьбе нашей малой родины, - сказал Юрий Иванович. - Мы видим преобразования, которые происходят в нашей жизни. Тульский регион меняется на глазах. Наша область и ее столица – город-герой Тула - играют стратегическую роль в развитии государства. Тульский край обладает огромными промышленными ресурсами, богатым туристическим потенциалом, большими планами и перспективами в рамках реализации приоритетных программ и национальных проектов. При поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина решаются важные задачи развития города-героя Тулы и региона. Тула демонстрирует устойчивый рост по многим социально-экономическим показателям и занимает лидирующие позиции в рейтингах областных центров ЦФО. Мы все прекрасно понимаем, что от результатов нашего волеизъявления, от активности жителей зависит будущее региона и Тулы на ближайшие пять лет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ – В списки нашего избирательного участка входят 1 133 человека. Голосуют жители активно на всех выборах: я работаю председателем участковой комиссии более 15 лет, явка всегда достаточно высокая. Люди хотят дальнейшего развития Тульской области. Не сомневаюсь, что выборы нового состава законодательного и представительного органов власти пройдут при активной поддержке избирателей, – говорит Татьяна Соломатина, председатель участковой комиссии № 1535 Ленинского района.

И действительно, на участок с раннего утра спешат жители, среди них – много молодежи.

Анастасия Дмитриева:

– Считаю участие в выборах своим гражданским долгом. Мы должны сами влиять на свое будущее. От того, как люди сегодня проголосуют, зависит дальнейшая судьба нашего родного Тульского края. Можно отмахнуться, заняться другими делами: мол, один голос ничего не решит. А потом обижаться, что что-то идет не так. Чтобы этого не случилось, нужно высказаться сейчас. Тем, кто имеет свое мнение, но его не выражает, я всегда говорю: «Не молчите». Самый правильный способ - прийти и проголосовать!