2019-09-10T16:48:57+03:00
Спорт

Боксер Александр Поветкин провел мастер-класс для юных туляков

В Первомайском стартовал чемпионат ЦФО по боксу [фото], [видео]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Александр Поветкин провел мастер-класс для юных туляков.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Встреча с легендарным российским боксером, Олимпийским чемпионом состоялась 10 сентября в Доме спорта «Юбилейный» поселка Первомайского Щекинского района. Александр Поветкин продемонстрировал ряд комбинаций, которые юные спортсмены взяли на вооружение.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В этот же день в Первомайском стартовал чемпионат ЦФО по боксу среди мужчин 19-40 лет. Его открыли глава региона Алексей Дюмин и Александр Поветкин.

В течение 5 дней медали и путевки на чемпионат России оспорят 106 спортсменов из 16 регионов. Чемпионат начнется в Самаре 9 ноября.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

После торжественного открытия соревнований бои продолжились на ринге. В них принимают участие около 200 спортсменов. Победителей чемпионата ЦФО определят 14 сентября.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Мастер-класс Александра Поветкина.

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Встреча продолжалась все 12 раундов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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