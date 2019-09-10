Боксер Александр Поветкин провел мастер-класс для юных туляков
Александр Поветкин провел мастер-класс для юных туляков.
Фото: Алексей ФОКИН
Встреча с легендарным российским боксером, Олимпийским чемпионом состоялась 10 сентября в Доме спорта «Юбилейный» поселка Первомайского Щекинского района. Александр Поветкин продемонстрировал ряд комбинаций, которые юные спортсмены взяли на вооружение.
Фото: Алексей ФОКИН
В этот же день в Первомайском стартовал чемпионат ЦФО по боксу среди мужчин 19-40 лет. Его открыли глава региона Алексей Дюмин и Александр Поветкин.
В течение 5 дней медали и путевки на чемпионат России оспорят 106 спортсменов из 16 регионов. Чемпионат начнется в Самаре 9 ноября.
Фото: Алексей ФОКИН
После торжественного открытия соревнований бои продолжились на ринге. В них принимают участие около 200 спортсменов. Победителей чемпионата ЦФО определят 14 сентября.
Фото: Алексей ФОКИН
Мастер-класс Александра Поветкина.
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Встреча продолжалась все 12 раундов (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU