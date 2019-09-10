Боксер Александр Поветкин провел мастер-класс для юных туляков

Александр Поветкин провел мастер-класс для юных туляков.

Фото: Алексей ФОКИН

Встреча с легендарным российским боксером, Олимпийским чемпионом состоялась 10 сентября в Доме спорта «Юбилейный» поселка Первомайского Щекинского района. Александр Поветкин продемонстрировал ряд комбинаций, которые юные спортсмены взяли на вооружение.

Фото: Алексей ФОКИН

В этот же день в Первомайском стартовал чемпионат ЦФО по боксу среди мужчин 19-40 лет. Его открыли глава региона Алексей Дюмин и Александр Поветкин.

В течение 5 дней медали и путевки на чемпионат России оспорят 106 спортсменов из 16 регионов. Чемпионат начнется в Самаре 9 ноября.

Фото: Алексей ФОКИН

После торжественного открытия соревнований бои продолжились на ринге. В них принимают участие около 200 спортсменов. Победителей чемпионата ЦФО определят 14 сентября.

Фото: Алексей ФОКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/731272" frameborder="0"></iframe> Мастер-класс Александра Поветкина.

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